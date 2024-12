Martín Lasarte fue el DT de la selección de Chile y eso, al parecer, le provocó una tensión con un representante que conoce hace más de 25 años. Se trata de Flavio Perchman, un conocido agente de jugadores que acaba de salir victorioso en las elecciones de Nacional de Montevideo.

Ricardo Vairo ganó la votación presidencial en el Bolso. Y Perchman es el segundo a cargo de la directiva. Durante los últimos días surgió una gran polémica entre Machete Lasarte y el flamante vicepresidente de la institución. Una vez que se contaron los sufragios el empresario sacó la voz.

“Cometí un error con Lasarte y al otro día pedí perdón. Soy su mejor amigo pero no me atiende los mensajes ni las llamadas. Le erré pero no como para que me hagan pasar por hijo de p*ta”, expuso Perchman en una conversación con La Hora de los Deportes.

No se quedó con eso. “Él se equivocó conmigo cuando fua a Chile y lo perdoné”, manifestó Flavio Perchman en el citado programa de Canal 5. Queda claro que hubo una discordancia cuando el experimentado adiestrador charrúa asumió la conducción técnica de la Roja.

Martín Lasarte dirigió a Chile en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. (Andrés Piña/Photosport).

Pero la pregunta que surge es obvia: ¿por qué se distanció Lasarte con su amigo y representante? Aunque el mismo Machete reconoce que nunca firmó un documento para trabajar con él. Quizá de ahí viene ese lío entre ambos por la etapa del otrora zaguero central en el Equipo de Todos. Todo comenzó hace unas semanas.

Martín Lasarte recibe la bronca de Flavio Perchman por su llegada a la selección de Chile

Martín Lasarte tiene mucha experiencia en Chile, pues además de la selección dirigió a Universidad Católica y a la U. Hoy en día, el charrúa es el DT de Nacional de Montevideo, aunque todo indica que le queda poco tiempo en aquel cargo. Hace unas semanas, Flavio Perchman tuvo una actitud que no le gustó nada al entrenador.

Perchman intentó tomar algunas decisiones respecto del plantel con el campeonato en curso. Eso no le gustó para nada a Lasarte. Y lo hizo saber directamente. Vía telefónica y también en una entrevista con la radio Sport890. “Le faltó nivel y rigor profesional”, lanzó el estratego.

Martín Lasarte como DT de Nacional de Montevideo. Le queda poco en el cargo. (Foto: Tomze Fonseca | Imago).

“Cuando un equipo está compitiendo y estás ligado a lo que sea, no puedes hacer algo que haga mella en el grupo de jugadores o entrenadores. Está mal antes de competir. No digo que después esté bien, pero hay que entender la situación y el juego de las elecciones. El voto a voto. Pero no termino de entender esto antes de terminar la competencia“, analizó también Martín Lasarte.

Esta bronca entre Machete y Flavio Perchman tiene todo para terminar con el DT fuera de su cargo. De hecho, algunas jornadas antes de las votaciones lo dio a entender el agente, quien había participado de una entrevista en la que dio cuenta de algunas determinaciones con jugadores. Se queda, se va o en discusión, fueron las respuestas posibles.

“Ya tengo alternativas. Martín en este momento no entra. Tenemos la relación media bloqueada. Se enojó bastante con el tema de los jugadores. Le escribí un par de veces, pero nada más. Cada uno lo maneja y lo siente como quiere. Me costó mucho tomar decisiones, pero dije que venía acá a una cosa. El cuerpo técnico tenía un crédito y lo perdió en el partido con Danubio”, lanzó con mucha sinceridad Flavio Perchman por ese empate sin goles del 27 de noviembre. ¡Uffff!