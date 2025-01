Parece ser una cuestión de días para el delantero chileno Bruno Barticciotto se cambie de equipo en Argentina, y pase desde Talleres de Córdoba, donde juega hace un año y medio, a ser nueva contratación de Racing Club de Avellaneda.

Los últimos reportes al otro lado de la Cordillera apuntan a que el técnico de la “Academia”, Gustavo Costas, que conoce al atacante de su paso por Palestino, se comunicó personalmente con él para manifestarle su deseo de tenerlo en su plantel.

Sin embargo, desde su actual club se hacen públicamente los desentidos ante la opción y deseo de Barticciotto de partir a Racing. Fue el entrenador uruguayo Alexander Medina quien dejó clara la postura de Talleres por el futuro del delantero.

La postura de Talleres por opción de Barticciotto a Racing

La prensa cordobesa le preguntó al estratega oriental por qué el chileno no vio acción en la derrota como local por 2-3 ante Independiente, a lo que respondió que “no entró por cómo se estaba dando el partido. Nosotros necesitábamos dos puntas dentro del área para tratar de ganar la segunda jugada”.

“En estos dos partidos no se le dio la oportunidad de jugar, pero eso no quiere decir que en el futuro no se le va a dar“, agregó el DT de Talleres lo que dio paso a la pregunta que todos querían hacerle, si es que dejarán partir a Barticciotto a Racing.

Ante esa opción, incluso otras que surgieron en el mercado argentino y chileno, Medina es categórico en afirmar que “Bruno es un muy buen jugador y lo tenemos en cuenta. No se nada del interés de otros equipos”.

Los números del delantero en Argentina

Bruno Barticciotto aterrizó en Talleres de Córdoba en agosto del 2023. En un año y medio con el “Matador”, suma un total de 38 encuentros con 1.641 minutos en cancha a nivel local e internacional, donde registra hasta ahora siete goles y dos asistencias.