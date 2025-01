Diego Valdés e Igor Lichnovsky eran dos de las figuras más importantes del Club América de México, sin embargo, actualmente están viendo la otra cara de la moneda, porque se conoció en las últimas horas que los chilenos no fueron inscritos para disputar la Concacaf Champions Cup.

Si bien las razones por las que el defensor no fue considerado son entendible, las del ’10’ causan más extrañeza e incluso ponen en alerta a La Roja y a Ricardo Gareca.

¿Cuáles son los motivos tras esta decisión?

Desde México adelantan que la no inscripción del exdefensor de la Universidad de Chile se debe principalmente a que este aún no está recuperado del todo del corte de ligamentos sufrido en agosto del 2024 y se estima que su regreso no sea antes de mediados de marzo. Fecha que no coincide con el comienzo de la copa, que está pactado para el miércoles 5 del mismo mes.

Sin embargo, la noticia de Valdés sí que llama la atención, esto porque el centrocampista era una de las figuras del equipo mexicano donde llegó el 2022, sin embargo, actualmente no es protagonista. Y si bien la decisión de enviarlo a jugar a la Sub-23 tiene como justificación el no arriesgar su recuperación (tenía molestias físicas), el hecho de dejarlo fuera de esta nómina no hace más que reafirmar los rumores de que para el actual DT de las “Águilas” (André Jardine), el ’10’ ni siquiera será considerado como alternativa.

En su última temporada, Valdés bajó notablemente sus estadísticas, por ejemplo, en la temporada 2023-24 el chileno disputó un total de 48 duelos, convirtiendo 16 goles y dando 10 asistencias entre todos los torneos disputados, sin embargo, en lo que va de temporada, el nacional ha disputado solo 13 duelos, uno por la sub 23 del América, sin marcar goles y dando apenas dos asistencias.

No todo está perdido

Vale señalar que de acuerdo a lo informado en el reglamento de la Concacaf, el club puede inscribir a los jugadores hasta 44 horas antes del primer partido. Es decir, que el América tiene hasta primera hora del lunes 3 de marzo para inscribir a ambos nacionales.

