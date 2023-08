El arquero de los registros de Boca Juniors, Sergio Romero, reveló cómo fue el diálogo con el entonces director técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli, al momento de comunicarle que no iría al Mundial de Rusia 2018.

Chiquito había sido pilar de la Albiceleste en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero una lesión en la rodilla lo obligó a pasar por el quirófano… y todos sabemos que sólo Arturo Vidal es capaz de jugar un Mundial recién operado.

“Le dije (a Sampaoli) que necesitaba hacerme una artroscopia para sacar un pedacito de rodilla que tenía suelto, que en ese momento estaba en la parte delantera y cada vez que daba un paso, se me abría la articulación, se me metía en el medio y me mataba de dolor”, dijo Romero.

El meta agregó que “a Sampaoli lo único que le importaba era cuánto tiempo iba a tener de recuperación y si en dos semanas iba a estar en una cancha de vuelta. Obviamente ningún doctor iba a decir que me operaba y en dos semanas iba a estar listo. Si es operatorio, tiene su tiempo, nadie puede acelerar o frenar porque es según cada cuerpo humano”.

“Me miró a los ojos y dijo: ‘lamentablemente yo no te puedo esperar porque ningún doctor me asegura que en dos semanas vas a estar en una cancha, entonces te tengo que desafectar’. Lo miré, le dije que no había ningún problema, le di la mano, ‘no pasa nada, Jorge’, me levanté y fui al vestuario a buscar mis cosas para ir a casa”, contó Chiquito.

La lesión de Chiquito

Sergio Romero sentencia que “fue lo mismo que me pasó en Boca, se me desprendió un pedacito de cartílago de la rodilla. Lo sentí y automáticamente sabía lo que se venía, era un dolor que ya conocía. Llamé al doctor despacito para que viniera a un costado del arco y le dije que tenía un pedacito de rodilla roto, que era para quirófano. Me miró como diciendo ‘¿qué decís?’. Fuimos los dos despacito al vestuario porque posiblemente se me podía trabar la rodilla, dar un paso en falso y caerme”.

¿Cuánto mide Sergio Chiquito Romero?

El arquero argentino, actualmente de los registros de Boca Juniors, Sergio Romero, mide 1,92 metros. Apodado Chiquito, el meta ha defendido las camisetas de Racing, AZ Alkmaar, Sampdoria, Mónaco, Manchester United, Venecia y Boca Juniors.

¿Cuántos años tiene Jorge Sampaoli?

Jorge Sampaoli, actual entrenador de Flamengo, cumplió 63 años el pasado 13 de marzo. Antes del Mengao, el DT cuenta con pasos por la banca de Argentino de Rosario, Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, O’Higgins, Emelec, Universidad de Chile, Sevilla, Santos, Atlético Mineiro, Olympique de Marsella y Sevilla.