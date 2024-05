La buena campaña de Rodrigo Echeverría en Huracán lo tiene como uno de los jugadores más destacados en el fútbol argentino, tanto así que su nombre ha comenzado a sonar en el mercado de pases para dar el gran salto a Boca Juniors.

Una conexión con el actual técnico Diego Martínez, quien fue que lo llevó al otro lado de la Cordillera de Los Andes, es lo que mantiene la esperanza de poder pasara a uno de los grandes.

Situación que ya ha llegado a los oídos del propio jugador, quien tuvo que asumir los rumores que lo vinculan con Boca Juniors en plena campaña con Huracán, en una entrevista con TNT Sports.

“Eso lo maneja mi representante y entre dirigencias, no puedo opinar más del caso porque no sé mucho, estoy concentrado en Huracán y nuestros partidos que los tomamos como finales para subir en la tabla. No puedo hablar más del tema, no conozco más”, puso de inmediato la barrera Echeverría.

Rodrigo Echeverría se gana un nombre en el fútbol de Argentina.

La ilusión de Echeverría

Más allá de no querer puntualizar de la idea de pasar a Boca Juniors, Rodrigo Echeverría sabe que es fruto del trabajo que ha podido realizar en Argentina donde es titular indiscutido con su juego.

“Bien, eso me demuestra que hago las cosas bien, que voy por buen camino y seguir mejorando. Que hablen así de mi en Argentina, en una liga tan competitiva, me llena de orgullo”, explicó.

Una situación que se la había imaginado, antes de emigrar desde Everton, pero que asegura que es parte importante del objetivo que siempre tuvo en mente en el extranjero.

“Me lo tomo con mucha calma, era uno de mis objetivos al momento de venir a Argentina, por eso acepté la oferta que me trajo Huracán, que me trajo el técnico Diego Martínez. Era una apuesta, como lo dije en su momento, pero sabía que si hacía mi trabajo con mis compañeros íbamos a sacar ese momento adelante. Subí mi nivel y esa es mi apuesta, seguir mejorando en el día a día”, finalizó.

