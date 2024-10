Recuerdan a ex DT de la Roja por la pinta de Garnacho en el Balón de Oro: "Se rieron de su traje"

Ninguna cosa en común tiene la Roja y Alejandro Garnacho, el jugador argentino del Manchester United que se hizo presente en la gala del Balón de Oro. La ceremonia se llevó a cabo en Francia y el rapidísimo extremo de los Diablos Rojos llegó vestido muy elegante.

Aunque, al parecer, escogió un traje que excedía un poco su talla. Así quedó claro en la pasarela del Teatro du Châtelet de París, lugar escogido para la ocasión. En varias fotografías se apreció que el pantalón de Garnacho le quedaba un poco largo.

El atacante de 20 años arribó acompañado de su pareja, Eva García. Y la facha del futbolista nacido en Madrid no pasó inadvertida. Es más, trajo el recuerdo de un ex director técnico de la selección chilena. Pero cuando fue presentado en uno de los clubes europeos que dirigió.

La pinta de Alejandro Garnacho en la gala del Balón de Oro. (Pascal Le Segretain/Getty Images).

Se trata de Juan Antonio Pizzi, quien fue entrenador de Chile desde febrero de 2016 hasta octubre de 2017. Llegó a la Roja en reemplazo de Jorge Sampaoli. Y años antes de eso, dejó una fotografía que fue recordada a propósito de la facha de Garnacho.

Fue en la presentación como DT del Valencia. Pizzi fue estratego del cuadro Ché desde diciembre de 2013 hasta julio de 2014. Y en su primera aparición pública estuvo con un terno que le quedaba muy grande. “El finado era de dos tallas más”, le habrían dicho en Chile de manera muy coloquial. Todo eso fue traído a colación este lunes 28 de octubre.

El traje de Juan Antonio Pizzi en su presentación por el Valencia. (Captura).

Juan Antonio Pizzi, el DT de la Roja que se recordó por la ropa de Garnacho en el Balón de Oro

Juan Antonio Pizzi llegó tres años después de lucir ese traje a la Roja, una tenida que fue recordada por el atuendo que llevó Alejandro Garnacho a la gala del Balón de Oro. “Se rieron del traje extra-large que usó durante su presentación como entrenador del Valencia”, repasó David Mosquera.

“Y ahí lo tienen 10 años después a Garnacho usando uno igual en la mismísima gala del Balón de Oro”, agregó Mosquera en la cuenta de Twitter @Renaldinhos. Una imagen que seguramente a más de alguno le volvió a la cabeza. Cada tanto, el mismo Pizzi la recuerda.

De hecho, el seleccionador de Kuwait alguna vez habló de este tema. “En la rueda de prensa yo notaba que Rufete me miraba mucho y no sabía el motivo. Cuando vi la foto me di cuenta de que iba a ser el hazmerreír”, reconoció Pizzi en Valencia Radio.

“El traje era prestado y soy consciente de que no me quedaba bien para nada. Mis hijas todavía me lo recuerdan”, sentenció Juan Antonio Pizzi, quien puede entregarle su testimonio a Garnacho.