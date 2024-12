Ícono de los 90 y 2000, mañoso, con cara de pocos amigos, pero sin duda uno de los mejores arqueros de la historia, este fue Oliver Kahn, exportero del Bayern Munich y de la selección alemana que actualmente se dedica a ser comentarista de fútbol y es justamente en esta faceta donde hizo noticia al hablar del mejor jugador de fútbol de la historia para él.

¿Qué dijo Oliver Kahn sobre el mejor jugador de la historia?

Mientras algunos hablan de Diego Maradona o de Pelé y los más contemporáneos defienden las actuaciones de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el multicampeón alemán seleccionó a Ronaldo Nazário como el mejor de todos los tiempos.

El “Titán”, de ahora 52 años, dijo en su momento que al brasileño lo diferenciaba del resto de los considerados los jugadores, indicando que “ Para mí, Ronaldo era mucho mejor que Messi y Cristiano. Sigo considerándolo e l jugador más completo de todos los tiempos. El brasileño fue el mejor jugador que he visto nunca”, declaró el exarquero en su momento.

Recordemos que Oliver Kahn y Ronaldo tienen historia juntos, ya que ambos jugadores junto a sus selecciones se enfrentaron en la final de la Copa del Mundo del 2002, jornada en la que Brasil derrotó por a Alemania por 2 a 0 con un doblete del exReal Madrid en una jornada que quedó marcada por el “blooper” del arquero bávaro.

Ronaldo convirtió los dos goles con los que Brasil derrotó a la Alemania de Kahn en el Mundial del 2002. (Foto: Getty)

Ronaldo el mejor, pero “Pippo” el más desafiante

No obstante, Kahn también alabó a otro delantero de su época, se trata del histórico atacante del AC Milán, Filippo Inzaghi. Campeón del mundo con Italia y bicampeón de Champions con el rossoneri y que siempre complicó al alemán. Justamente fue el propio Kahn quien señaló en una entrevista que “Ronaldo era el mejor, pero el que más me irritaba era Inzaghi. No era un súper campeón, pero siempre me marcaba. Siempre. Qué nervios”.

A nivel clubes, “Pippo” enfrentó al Bayern Múnich en 5 ocasiones, anotándole 6 goles.