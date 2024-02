Paul Pogba castigado por dóping, rompe el silencio: "Nunca le he faltado el respeto al deporte"

Paul Pogba rompió el silencio a través de Instagram, esto luego de ser sancionado a cuatro años fuera de las canchas tras arrojar positivo en un examen antidóping el año pasado. El futbolista francés de los registros de la Juventus aún puede apelar, pero todo apunta a que sus opciones son nulas.

“Hoy he sido informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, conmocionado y desconsolado, porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional”, dijo el mediocampista que cumplirá 31 años el próximo 15 de marzo.

Agregó que “cuando esté libre de restricciones legales la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado, a sabiendas o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje”.

“Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a mis compañeros deportistas ni seguidores de ninguno de los equipos con los que he jugado, a favor o en contra”, complementó.

Paul Pogba sentenció que “como consecuencia de la decisión anunciada hoy recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo”.

¿Qué pasó con Paul Pogba?

Pogba arrojó positivo por testosterona tras el partido del 20 de agosto de 2023, duelo válido por la Serie A del calcio italiano y en el que estuvo en la banca de la Juventus contra Udinese. En una contra muestra tomada en octubre de 2023 también resultó positivo.

Tras el hecho, Pogba aseguró que la hormona Dhea encontrada en su organismo debió ingresar de manera accidental, sin embargo el Tribunal Antidopaje Italiano no consideró sus argumentos y le aplicó el castigo de cuatro años.

