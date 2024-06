Ignacio Ithurralde fue un defensor central que tuvo un paso muy corto por Chile en 2011 y con el paso de los años llegó a ser DT en la primera división de Uruguay. El exzaguero militó en Audax Italiano, donde apenas sumó acción en el Torneo Clausura de aquel año.

Jugó cuatro partidos en la fase regular y dos en los cuartos de final, aunque los Tanos dijeron adiós rápidamente tras perder ante Universidad Católica. A los años, Ithurralde suma ya tres clubes dirigidos en el fútbol profesional charrúa. Aunque del último de ellos fue despedido por un escándalo.

Así lo ratificó uno de los dirigentes de River Plate de Uruguay. “Fui agredido por Ithurralde. Es así. No sé qué pasó. La determinación estaba tomada. Luego del partido había una reunión directiva para definir el futuro. El presidente y el tesorero entraron a comunicar la decisión. El resto se quedó afuera. Yo vi que venía para largo y fui al auto”, contó Jorge Cibreiro en la Sport890.

Ignacio Ithurralde marca a Sergio Comba en un duelo entre Audax Italiano y Santiago Morning. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“Estaba en la camioneta y de repente siento un trompazo en la ventanilla de la camioneta. Era Ithurralde insultándome, gritándome traidor y puteándome de todas las maneras posibles. Me bajé, se me vino encima y me tira un trompazo. Eludí la agresión, me trastabillé, choqué contra un árbol y me pegué en la cabeza contra el piso”, describió Cibreiro.

Y dio más detalles. “Después dijo un montón de improperios. Me causó gracia que en una entrevista contó que me había tirado al piso. Caerme solo en una discusión. No fue discusión. Fue un monólogo de él insultándome, una reacción totalmente irracional y acorde a su personalidad”, agregó el citado directivo del Darsenero.

Ignacio Ithurralde, el central que pasó por Chile y hoy es DT: despedido en Uruguay golpea y amenaza a un dirigente

Tras su paso por Chile, Ignacio Ithurralde vistió las camisetas de siete clubes antes de empezar su carrera de DT en Uruguay. Aunque interrumpió su estadía en River Plate con un comportamiento repudiable. “Tengo 70 años. Después siguió, lo pararon dos compañeros del cuerpo técnico”, afirmó Jorge Cibreiro.

“No pido su salida hace tiempo. Hace un mes y medio o dos meses atrás, sí. Pedí la destitución de Ithurralde porque consideré que no había funcionamiento en el equipo, cambios constantes de sistema y cada vez éramos peores. Siempre en base al trabajo de la persona y sus resultados, nunca contra él. Absolutamente nada. Hay algo detrás de una reacción de ese tipo”, manifestó Cibrerio.

Por cierto, también contó de un deseo que lanzó Ithurralde en medio de la ira. “Le pregunté qué le pasaba cuando estaba enajenado. Fue lo único que dice, después fue todo monólogos. Me dijo ‘eres un viejo y en dos años estás muerto’. Cuando uno le dice eso a una persona hay un desequilibrio emocional muy importante”, expresó el citado dirigente.

Ignacio Ithurralde.

“Ningún dirigente vio la agresión. Me vio la mamá del presidente tirado en el piso. Tengo un corte en la cabeza que me curó un compañero de directiva que trabaja en la salud. Estuve a punto de hacer una denuncia. Tengo una relación de años con un cuñado de Ithurralde y consideré que no valía la pena. A nivel familiar también me dijeron que debía denunciar. Pero no. Te digo más: si quería matarme, me mataba. Son 30 años de diferencia”, aseguró Cibreiro.

Y le puso punto final al escándalo. “Lo que más me dolió de todo esto no fue el golpe. En mi vida tuve momentos de calentura también. Pero que le desees la muerte a una persona de esa manera me afectó tremendamente”, cerró Jorge Cibreiro, quien reconoció que ese episodio lo hizo salir de la actualidad en River Plate y se desligó de las negociaciones con el nuevo director técnico.

Así va River Plate en la tabla de posiciones de la primera división de Uruguay

River Plate se ubica en el 13° lugar de la tabla en Uruguay al cabo de 15 partidos disputados.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!