Paolo Guerrero tomó la abrupta decisión de dejar Racing de Avellaneda en horas de esta mañana. El delantero peruano, que fue presentado como refuerzo en enero por todo el 2023, llegó a buscar sus pertenencias al predio Tita Mattiussi para desvincularse de la Academia.

¿Las razones? La búsqueda de un delantero por parte de Fernando Gago para el segundo semestre y la falta de minutos en la Academia en el primer semestre, situaciones que colmaron la paciencia del atacante de 39 años.

“El hecho de que Racing esté buscando un delantero a él no le cayó bien, teniendo en cuenta que no estaba sumando los minutos que él quería, asimismo, se veía cada vez más afuera que adentro en la oncena titular. Todavía no tiene un destino asegurado en cuanto a un club. Hay un montón de cosas que terminaron sumando que esto se acelere”, detalló Lautaro Salucho, periodista de TyC Sports.

Los números de Guerrero en estos seis meses en Racing no fueron nada del otro mundo, ya que apenas anotó tres goles y entregó dos asistencias en 22 partidos jugados, sumando 847 minutos de acción entre la liga argentina, Copa Libertadores y Copa Argentina.

Así las cosas, el atacante peruano puso fin a su estancia en la institución número siete de su carrera tras vestir las camisetas de Bayern de Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional y Avai.

No hay claridad del próximo destino de Guerrero, quien se quedará con el pase en su poder tras una poco grata primera experiencia en el fútbol argentino con la camiseta de Racing de Avellaneda.