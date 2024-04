River Plate perdió 2-3 contra Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa de la Liga en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se despidió de la competencia en una amarga derrota. Sin embargo, y pese a la dolorosa derrota, la prensa argentina volvió a elogiar y en grande a Paulo Díaz.

El defensor central chileno del Millo fue titularísimo en el equipo dirigido por Martín Memichelis y destacó participando en el gol de Miguel Borja, cumpliendo en la zaga y anotando el segundo descuento de River.

Terminado el partido, Olé tituló “los dos jugadores de River que ante Boca demostraron ser irremplazables”, publicando además que “ambos avalaron con un grito la decisión de Demichelis de esperarlos hasta último momento para que se recuperen de sus molestias físicas”.

“Aunque cerca del límite de sus posibilidades físicas, Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja pudieron hacer su aporte en un superclásico que se terminó convirtiendo en la derrota más dura del 2024”, añaden.

“Y aunque no alcanzó, hasta en este duro 2-3 dejaron claro que son insustituibles en un River que tiene pocos jugadores que integran ese grupo”, complementaron.

A la altura, de los mejores: irremplazable

El mismo medio añade que “el marcador central mostró su destacada agresividad defensiva y también su personalidad para empujar al equipo al meter con vergüenza el 2-3 sobre el final con un zurdazo desde el piso tras la atajada de Romero en un potente cabezazo que él mismo había protagonizado”.

Y no es menor que Díaz estuvo seriamente en riesgo de no jugar, pero puso todo de sí para estar pese a no estar a punto. Así y todo, fue uno de los mejores en un River que dejó mucho que desear.

“El defensor que se recuperó a contrarreloj de una molestia en su rodilla derecha había mantenido un duelo incesante con Cavani y lo había superado en varios cruces: rechazó un centro de Zenón que el charrúa esperaba en el centro del área, interceptó un pase profundo que hubiese dejado al Matador mano a mano con Armani y lo anticipó bastante seguido”, explica Olé.

Sentencian que “si bien el valor que le aportan a River está fuera de discusión, otra vez lo dejaron en evidencia más no sea por el contraste con el resto. ¿Quién cortó el pase al área que inició la contra que finalizó con el gol y que abrió el partido? Díaz. ¿Quién lo festejó tal vez desmedidamente con coreo junto a Fonseca, camiseta y abrazo a su DT? Borja. (…) De los pocos que dieron la talla en un equipo que no estuvo a la altura”.

