"O me putea o se ríe": comediante uruguayo protagoniza jocoso momento con Bielsa bajo la lluvia

Marcelo Bielsa se ganó el corazón de los uruguayos gracias a sus primeros partidos al mando de la Celeste. Ganarle a Brasil y luego a Argentina consecutivamente le dio mucho crédito, por lo que incluso los humoristas se atreven a hacer bromas con el entrenador.

Es lo que pasó con Shulay Cabrera, un comediante charrúa que se encontró al Loco en un partido que disputaban Liverpool y River Plate, por la liga local, donde comenzó a llover.

El humorista, que tenía un paraguas, tomó su teléfono celular y empezó a grabar antes de acercarse al ex seleccionador de Chile. “Se está mojando el hombre, para mí que tengo que ir a llevarle el paraguas. No me animo mucho tampoco, pero se está mojando y es nuestro técnico”, contó.

Bielsa se mostró risueño cuando lo vio venir a Cabrera, que mostró personalidad. “Marcelo, me parece de orden venir y ponerle el paraguas, no puedo verlo así”, indicó. “Usted se ríe, pero es verdad. Lo estoy mirando y digo cómo el técnico de nuestra selección va a estar sin paraguas. O me putea o se ríe”.

La risa de Bielsa

Marcelo Bielsa entendió que el momento era de simpatía y se mostró receptivo con el humorista. “Lo que le voy a decir es que es buena compañía, quédese. Pero en realidad que se quede el paraguas”, retrucó con picardía.

Cabrera contó luego que efectivamente se quedó sentado junto al entrenador, aunque eso no lo grabó con su teléfono.

“Bajo mi paraguas estuvimos 10 minutos de charla y mirando fútbol. Porque no solo hablamos de él, porque él se interesó por mí. Quería saber qué hacía, si era hincha de Liverpool, ¿por qué estaba ahí entonces?”, sostuvo.

Luego el humorista comentó que “cuando le dije que era comediante, que hacía humor en redes, continuó. ¿Y te va bien en lo qué haces? ¿Pero te gusta el fútbol o solo porque es un escenario para generar? Y yo mientras sucedía esto, lo que más pedía era que adicionaran 17 minutos, que no se termine el partido y seguir compartiendo esa charla, porque tenía más cosas para decirle”.

¿Cómo le ha ido a Bielsa en Uruguay?

En los seis partidos que ha dirigido en eliminatorias tiene un rendimiento más que aceptable: ganó cuatro partidos, empató uno y perdió uno. La Celeste, con 13 puntos, marcha segundo en las eliminatorias tras Argentina.