Una tremenda participación tuvo Marcelo Salas en el Duelo de Leyendas, donde River Plate venció por un marcador de 2-1 ante Colo Colo, en un encuentro amistoso jugado en el estadio Monumental.

El ex delantero de Universidad de Chile se sumó como una gran sorpresa a la delegación trasandina y no falló, porque mostró muchas jugadas de gran calidad, incluso con un golazo.

Fue en el segundo tiempo cuando el Matador, quien aprovechó un error de Justo Villar, anotó un tremendo golazo como en sus mejores momentos, que le dio el 1-0 transitorio.

Por lo mismo, todos aplaudieron la celebración del histórico Salas, quien volvió a poner la rodilla el suelo y apuntar hacia arriba como en sus mejores momentos en su carrera.

Marcelo Salas cuenta su verdad

Marcelo Salas fue elegido como la figura del partido en el Duelo de Leyendas con la camiseta de River Plate, donde aseguró que llevaba meses sin jugar fútbol, algo que no se notó.

“Entreno todos los días, pero futbol no jugaba de marzo con una actividad en el Estadio Nacional. Juego poco, pero me preocupé de mantener la parte muscular, me sentí cómodo, no me molestó la rodilla así que bien”, comentó Marcelo Salas en TNT Sports.

Incluso fueron los hinchas de Colo Colo los que también trataron de gran manera al Matador, pese a su pasado en Universidad de Chile, donde agradeció el gesto de los albos.

“Agradecer y felicitar a la gente de Colo Colo que fue respetuoso yo lo fui durante mucho tiempo en mi carrera y lo sigo haciendo. Generalmente se sienten algún par de pifias, pero es normal”, explicó.

Revisa el gol del Matador Salas: