Tras una lesión de tobillo en febrero de este año, Neymar Jr. quedó inactivo de las canchas y lleva alrededor de 4 meses sin poder entrenar con normalidad. Se perdió los octavos de final de la Champions League y el cierre de temporada de la Ligue 1 con el PSG, pero eso no le impidió festejar.

Con tanto tiempo libre, el astro brasileño se dedicó a disfrutar sus vacaciones, lo que al parecer le pasó un poco la cuenta. En una foto posteada en Instagram, se aprecia el descuido físico del extremo izquierdo, que preocupó a la gran mayoría de sus seguidores. La selfie tomada frente al espejo muestra el sorprendente cambio en el abdomen de Ney: de marcado a abultado.

El futbolista de 31 años está disfrutando de las finales de la NBA en Estados Unidos, donde se le vio practicando tiros con Jimmy Butler, pero de fútbol, nada. Sus kilos de más se volvieron rápidamente virales y denotaron preocupación en los hinchas franceses por el descuido físico de su delantero.

La salida de Messi y el futuro de Neymar

Con contrato hasta 2027, existen rumores sobre un posible cambio de equipo para Neymar Jr. Sin embargo, de momento se queda en el Paris Saint Germain campeón de la liga francesa, que buscará reforzar el equipo luego de la reciente pérdida de Lionel Messi.

Por su parte, el brasileño le dedicó palabras de despedida a su compañero y amigo, con quien se podría topar en Miami. “No salió como pensábamos, pero intentamos de todo. Fue un placer compartir 2 años más con vos”, escribió en su cuenta de Instagram.

La salida del campeón del mundo puede tener consecuencias en el futuro de Ney. Los rumores recientes lo vinculaban con una posible vuelta al Barcelona, que tras no conseguir al argentino podrían contar con su otra ex figura. No obstante, esto fue descartado rápidamente por Xavi, quien insistió en que no estaba en sus planes contar con el brasileño.