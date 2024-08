Otro embajador en el fútbol chileno. A Pablo Galdames, Erick Pulgar, Eduardo Vargas y Benjamín Kuscevic, ahora se agrega Jean Meneses, ex jugador de la Liga MX.

El nacido en Quillota tuvo un paso de seis años por el fútbol mexicano, donde defendió los colores del León y del Toluca, teniendo un rendimiento descollante, que le permitió ser llamado en reiteradas ocasiones a la Selección.

Pero, una gran diferencia hay entre el fútbol de Brasil y aquel de México. Este será un desafío mayor para Jean Meneses, quien se contactó, antes de su llegada, con Pablo Galdames, para saber cómo era vivir en Rio.

“Es importante tener a otro chileno en el plantel. Antes de venir me contacté con Pablo para saber sobre la ciudad y el equipo. Me habló cosas buenas”, indicó el chileno en la conferencia de prensa de su presentación.

Cambio de nombre

Una de las cosas que más llamó la atención sobre la presentación de Jean Meneses fue que la camiseta que le otorgaron no tenía su apellido. En su lugar decía Jean David.

¿Cosa de brasileños? No, una decisión del propio chileno. “Por mucho tiempo ocupé el apellido de mi padre y sentí que era feo no llevar el apellido de mi madre, así que ahora por un tema de neutralidad preferí usar mis dos nombres”, aclaró Jean Meneses… perdón, Jean David, quien habló de su citación a la Roja.

“Hace una semana me junté con Ricardo Gareca, conversamos sobre mí, él me dijo que me ha visto muy bien. Creo que mi citación es un premio a la entrega y al esfuerzo que hago día a día”, explicó.