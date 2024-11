Un triste estreno tuvo Jorge Sampaoli en lo que fue el retorno al fútbol francés, esta vez dirigiendo al Stade Rennes. El DT que también tuvo paso por el Marsella cayó 1-0 en su visita al Lille, uno de los grandes de la Ligue 1.

El único tanto corrió por parte de Edon Zhegrova finalizando el primer tiempo, donde el ex entrenador de la selección chilena no pudo encontrarle la vuelta en el complemento y se hunde en la parte baja de la tabla.

Es que tras la tercera derrota al hilo y la séptima en el campeonato, el equipo rojo que dirige Sampaoli se quedó con 11 puntos, los mismos que tiene el Angers, quien estaría cayendo en la promoción francesa por diferencia de goles.

La palabra de Sampaoli en Francia

Jorge Sampaoli estuvo al mando del Olympique de Marsella en la temporada 2021-2022. Ahí, tuvo una positiva campaña con 37 victorias, 16 empates y 14 derrotas.

El nuevo equipo del ex DT de la Roja.

Luego de arribar al Rennes, el ex entrenador de Chile dijo que “admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella. Me gusta cómo funcionan los equipos, el campeonato galo sigue mejorando y los mejores del mundo salen de Francia y de Brasil. Hay materia prima”.

En ese sentido y causando polémica en Argentina por el ninguneo a sus jugadores, el ahora DT de los rojos de Francia se metió presión y pese al mal rendimiento del equipo aseguró que “mi nivel de exigencia es muchas veces demasiado elevado respecto a las exigencias de los clubes con los que he trabajado”.

“Tengo conciencia de que esas ambiciones son desmesuradas y quizá inalcanzables. Es algo que tengo que cambiar. Tengo que mejorar ese aspecto si quiero estar más tiempo en Rennes”, cerró.