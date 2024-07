River Plate vive un agitado mercado de pases en Argentina. Esto porque uno de sus pilares en defensa podría partir al extranjero y se concretaría esta misma semana. Negociación que apunta a Paulo Díaz, quien se ha transformado en estandarte en el equipo de Martín Demichelis.

El seleccionado nacional es seguido desde Arabia Saudita por el cuadro del Al Qadsiah. El elenco que cuenta con André Carrillo, Luciano Vietto y Álvaro González entre otros, esta dispuesto a pagar la cláusula de salida que borde a los doce millones de dólares.

A esto se suma, que Díaz recibirá un sueldo de cuatro millones de dólares. Por lo que será el chileno mejor pagado del momento superando a todos sus colegas de la selección nacional.

La última jugada de River Plate

Ante esto el elenco millonario decidió realizar sus últimos movimientos para evitar la salida de Paulo Díaz. El central chileno pidió permiso para retornar este miércoles a los entrenamientos y se perderá el amistoso entre River Plate y Millonarios.

El tema es que a su llegada se buscará una nueva conversación con el jugador y su representante para mejorar su salario y así evitar una salida.

Paulo Díaz podría cambiar River Plate por el fútbol de Arabia Saudita

Pero esto no sería lo único que complica al elenco millonario. Esta semana se quiere cerrar la llegada del delantero Adam Bareiro y necesitan liberar un puesto de extranjeros. Para esto, se espera concretar la nacionalización de Díaz. Por lo que si no se concreta esto, en River no impedirían su salida a Arabia.