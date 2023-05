A pocas horas de la vuelta de semifinales por Champions League ante Real Madrid, el lateral de Manchester City, Kyle Walker, se sinceró en la rueda de prensa acerca de lo que dijo Pep Guardiola sobre él semanas atrás. Una tensión innecesaria para el conjunto celeste que hoy siente la obligación de ganar en casa.

El técnico argentino dijo en esa ocasión que Walker no encajaba en el sistema actual del equipo, aludiendo a una falta de características para ser regular en el once inicial.

“Kyle siempre tendrá ritmo, y será el más rápido de esta sala con 60 años, pero para jugar por dentro hay que hacer unos movimientos concretos, y él no tiene todas esas características. No es que hayamos perdido la fe en Kyle, pero necesita tiempo para adaptarse, y nosotros no tenemos tiempo ahora”, concluyó el estratega.

El internacional con Inglaterra se mostró dolido, y admitió que había intentado disimular su malestar con el resto del equipo. “¿Si me dolió? Por supuesto que sí. No puedo mentir y decir que no me dolió. Empiezas a dudar de ti mismo. Necesitaba asegurarme de que mi decepción no se mostrara en el equipo”, dijo el jugador de 32 años.

Sin embargo, concluyó diciendo lo agradecido que estaba con Pep Guardiola, tanto por su trabajo con él mismo como con Manchester City. “Ocurre que no siempre estás de acuerdo con ciertas opiniones en el fútbol, pero lo que ha hecho (Pep) por mí y por el Manchester City en los últimos seis años ha sido tremendo. Él es mi jefe y yo soy uno de los capitanes”, sentenció Kyle.

Convicción que finalmente dio frutos, ya que el director técnico lo incluyó en la plantilla titular de Champions League, donde el trabajo defensivo de Walker contuvo a Vinícius Júnior en la ida de semifinales. “Tuve que volver a lo básico, a lo que soy bueno, y por lo que me fichó y demostrarle que estaba equivocado. Y eso es lo que he hecho”, finalizo el lateral.

Kyle esperará repetir esa actuación hoy en el Etihad Stadium, cuando el Manchester City reciba al Real Madrid a partir de las 15 horas. Ambos equipos se disputarán el pase a la final de la orejona, donde ya espera Inter, que derrotó a un débil Milán en semifinales.