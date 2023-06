Julián Álvarez se quedó con las ganas de entrar en la final de la Champions League. Pero de todas formas el delantero argentino pudo celebrar el título inédito que logró el Manchester City. También tuvo tiempo de echar al agua a uno de sus compañeros que fue titular ante el Inter de Milán: Jack Grealish.

Pero antes de eso, el Araña mostró la felicidad por llevar la Orejona por primera vez a las vitrinas de los Citizens. “Uno siempre intenta jugar estas competiciones y poder ganarlas es un sueño”, expresó el atacante de 23 años que se formó en las inferiores de River Plate en una conversación con ESPN.

“Leo las estadísticas que salen y obviamente sé los trofeos que he ganado. Pero uno no se pone a pensar lo que logró. Me pasaron un montón de cosas en poco tiempo. Trato de estar enfocado en mí para crecer en lo personal y como jugador”, añadió también Julián Álvarez.

Julián Álvarez manda al frente al fiestero Grealish tras la Champions que ganó Manchester City: “Este toma de todo”

Julián Álvarez no se quedó con esas palabras. “Fue un buen año para mí y también en lo colectivo. Venía a otro país, me ayudaron mucho y crecí un montón”, expresó sobre la primera temporada que vivió en el Manchester City, cuadro con el que además ganó la Premier League y la FA Cup.

De todas formas, al trasandino campeón del mundo en Qatar 2022 le quedó una espina en Turquía, país sede de la gran final. “Uno quiere jugar este tipo de partidos. Estaba ahí por entrar. Lo importante es que se ganó. Pero uno siempre quiere jugar”, manifestó Álvarez.

Fue en ese momento de la charla con ESPN cuando pasó por su espalda el inglés Jack Grealish, quien jugó los 90′ del encuentro contra los nerazzurri. “Nah, este toma de todo. Vamos a festejar en el hotel con nuestras familias. Después volvemos a Manchester”, dijo el argentino, disfrazado del popular sánguche de palta.