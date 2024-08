Walter Bou fue un centrodelantero que pasó por Chile y durante el pasado fin de semana, dejó un golazo espectacular que en Argentina ya postulan para el premio Puskás. Durante el primer semestre de 2019, este atacante militó en Unión La Calera.

Al cabo de la primera parte del Campeonato Nacional, Bou anotó dos goles para los Cementeros. En aquel momento, el ariete pertenecía a Boca Juniors. Hoy en día, milita en Lanús. De hecho, fue para el club granate que marcó una obra de arte.

Una jugada espectacular que, además, sirvió para ganar el partido. Su equipo venció por 3-2 a Tigre. Y Walter Bou grabó su nombre con letras doradas: en el minuto 90, recibió un balón de Mateo Sanabria. El control le costó más de la cuenta, pero resolvió inmediatamente.

Saltó para amortiguar la bola con el pecho, pero quedó demasiado alta. Eso no fue problema para el hermano menor de Gustavo, quien con una chilena esplendorosa dejó literalmente parado al portero del Matador, Felipe Zenobio. “Impactante, un ensayo en el área. Una definición impresionante”, describió el relator de ESPN.

“Una locura, desde fuera del área”, añadió el comentarista Diego Fucks. Una jugada que varios postularon para el premio Puskas, una condecoración que la FIFA le da al autor del mejor gol de un año. Habrá que ver si el ex atacante calerano se gana un lugar en la nominación.

Walter Bou no tuvo mucho tiempo para pensar y resolvió. (Captura ESPN).

Walter Bou: de jugar en Chile a anotar un golazo que en Argentina levantan para el premio Puskás

Este delantero que pasó por Chile dejó una obra de arte que varios en Argentina quieren para pelear el premio Puskás, incluido su club. “Vino, me quedó ahí arriba y la tiré. Mis compañeros me dicen que nunca le pego de fuera del área. Yo les digo que no tengo fuerza para eso”, dijo Walter Bou en una conversación con TyC Sports.

“Prefiero estar dentro del área y definir suave a un palo. Creo que lo agarré a contrapié al arquero”, explicó sobre la reacción de Zenobio, quien sólo atinó a mirar cómo la pelota entró en un lugar imposible para él.

Como estatua quedó el portero de Tigre ante ese golazo. (Captura ESPN).

Aunque los compañeros de Bou vieron venir esto. “Toda la semana me jodían que olían mi gol. Que me iba a quedar una. Y bueno, me quedó y pude convertir. Estoy feliz porque ganamos”, aseguró el ex atacante de Vélez Sarsfield y de Defensa y Justicia.

Bou celebró así su obra maestra. (Foto: Club Lanús).

Uno de los compañeros que más ovacionó el gol fue Eduardo Salvio, mundialista con Argentina en Rusia 2018. “Todavía hay que seguir felicitándolo. Es una locura el gol que hizo. Sin duda va a ser de los mejores del torneo”, expuso el Toto, uno de los nombres que surgió como opción en Colo Colo para reforzar al equipo durante este mercado de pases.

Revive el espectacular golazo de Walter Bou

Así va Lanús en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2024

Lanús está en el 9° lugar de la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina 2024 gracias a los 18 puntos que acumula.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!