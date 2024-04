Chelsea sumó un nuevo triunfo ante Everton y sigue soñando con meterse en copas internacionales. Sin embargo, la victoria por 6-0 en la Premier League quedó empañada por una insólita discusión y que afectó a su máxima figura: Cole Palmer.

Es que el ex Manchester City volvió a ser clave y se demoró menos de 30 minutos en marcar los primeros tres goles ante Everton (13’, 18’ y 29’). Luego en el minuto 44 vino el gol de Nicolás Jackson para poner la lapida total al partido.

Por lo que el segundo tiempo fue un trámite prácticamente para el equipo de Mauricio Pochettino. La falta de resistencia del cuadro visitante, provocó que todos se quisieran llevar un gol para la casa.

Así quedó en evidencia en el minuto 64’, cuando Paul Tierney cobró penal para el Chelsea y rápidamente Noni Madueke y Nicolás Jackson llegaron en busca del balón. Palmer de inmediato se acercó para pedir la pelota ya que él es el designado por el DT.

Sin embargo, sus compañeros exigieron cambiar de pateador. Lo que ya habían exigido en partidos anteriores. Esto provocó un breve conato en plena área y que sorprendió asta a los hinchas locales. Incluso tuvo que intervenir Gallagher y Thiago Silva para calmar la situación.

La reacción de Pochettino

Finalmente Palmer no erró y marcó su cuarto gol personal en Stamford Brigde. Celebración que fue de las más frías en el último tiempo. Incluso el sorpresivo berrinche amargó a Pochettino que en conferencia de prensa confirmó el reto a sus desobedientes jugadores.

“Es una pena lo que pasó hoy. No podemos comportarnos de esta manera”, declaró el trasandino. Pero eso no fue todo porque recalcó que no va a aguantar otra vez este tipo de berrinches.

“Es la última vez que aceptamos este tipo de comportamiento. Lo dejé claro hoy. Para los aficionados y para todos: Cole Palmer es el lanzador de penales del Chelsea”, sentenció.