Mucho revuelo hay por las declaraciones de las últimas horas de Cristiano Ronaldo, que lejos de mostrar humildad se consideró el mejor jugador de fútbol de la historia.

“Creo que soy el futbolista más completo de la historia. Es mi opinión”, manifestó el portugués argumentando ser muy completo. “Juego bien de cabeza, ejecuto bien los tiros libres, tengo buen disparo con la zurda, soy rápido, fuerte, salto alto”, indicó.

“Hay gustos, algunos preferirán a Messi, Pelé o Maradona. Lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. No he visto a nadie mejor que yo”, dijo CR7.

Almirón desmiente a Cristiano Ronaldo

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo dejaron hirviendo a toda la Argentina, que consideran que hay mucha soberbia en las palabras del europeo. Y en una entrevista con ESPN, se le consultó a Jorge Almirón sobre este asunto.

Jorge Almirón cuenta que el mejor jugador de la historia es argentino

El entrenador de Colo Colo aseguró en primera instancia que “hay muy buenos”, pero rápidamente le echó tierra a las palabras de Cristiano Ronaldo: “El mejor lo tenemos nosotros”, sin detallar si es Diego Maradona o Lionel Messi.

Aunque sí admitió que fue una fortuna ver en esta era a Messi y Cristiano juntos. “Sí revolucionaron la industria del fútbol, junto al crecimiento de las comunicaciones, fueron dos equipos que marcaron historia. Es buen debate, el mundo se paralizaba cuando jugaban el Real Madrid y Barcelona“, señaló.

Además, no le molestó la falta de humildad del futbolista luso. “La soberbia de decirlo me encanta, admiro esa gente. Hay que rendirse ante un tipo así”, sostuvo Almirón.