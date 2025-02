La rivalidad deportiva de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcó una de las grandes eras del fútbol. En muchas ocasiones, se rumoreó que esa enemistad había pasado a sus vidas privadas, pero ahora el portugués dio detalles sobre su relación con el argentino y descartó mala onda.

“Nunca he tenido mala relación, al revés. Compartimos escenario 15 años en los premios. Siempre nos llevamos muy bien. Hasta me recuerdo una que otra vez en donde yo traducía lo que le decían en inglés. En la organización, le traducía. Era gracioso. Siempre me trató bien”, dijo CR7 en El Chiringuito.

“Obvio, siempre uno defendió lo suyo con su club y su selección. Nos retroalimentamos mutuamente. Hubo años en el que quería jugar todo y marcar, yo también. Esa pelea sana como existía a lo mejor Ayrton Senna y Prost, que se alimentaban mutuamente. Veo difícil que se repita algo así”, sumó.

Eso sí, el jugador del Al Nassr considera que es mejor que Messi. “Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien del pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto… Una cosa es un gusto: te gusta más Messi o Pelé o Maradona, entiendo eso y lo respeto. ¡Pero soy el más completo!“, dijo.

Además, Cristiano Ronaldo habló sobre el presente de Kylian Mbappé. “Lo quiero mucho, y no solo por la historia de que ha tenido de joven, de que me quería mucho y era su ídolo. De verdad, yo le veo un crack y va a dar muchas alegrías al Real Madrid“, manifestó el portugués.

“Si yo estuviera en el Real Madrid, le enseñaría a jugar de ‘9’. Porque yo no era delantero. Me acostumbré a jugar de delantero. Yo jugaba en la banda y la gente se olvida. Kylian no debería ser el típico delantero. Cuídenlo, cuídenlo. Se lo digo a la afición del Real Madrid… Cuiden Mbappé“, agregó.