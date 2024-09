El ex delantero de Colo Colo dio a conocer la última información sobre la polémica relación que lleva con Camila Sepúlveda.

Uno de los pocos representantes del fútbol chileno en Europa es el siempre polémico Jordhy Thompson, quien tras su salida de Colo Colo defiende los colores de Orenburg en Rusia.

El zurdo estuvo un largo tiempo alejado de las canchas por problemas físicos, pero el fin de semana recién pasado volvió a ver acción, en el empate 2-2 de su equipo ante Dinamo Moscú, porque entró en los últimos 10 minutos.

Pero Thompson vuelve a hacer noticia y no precisamente por el fútbol, si no que otra vez por su relación con Camila Sepúlveda.

Jordhy y Camila terminan su relación

Luego de muchas polémica encima, del inesperado reencuentro y el viaje de Sepúlveda a Rusia para acompañar al jugador, el puntero de Orenburg contó que se acabó una vez más la relación.

“Lo único que les voy a pedir, es que no hablen de personas que ya no están en mi vida”, dijo Jordhy Thompson en una transmisión en vivo por Instagram en relación a su ahora ex.

Jordhy Thompson terminó con su novia.

“No me gusta que hablen de ella. Solo quiero que sea feliz, nada más”, agregó sobre el mismo hecho.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.