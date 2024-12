Gustavo Quinteros volvió a perder una final con Vélez Sarsfield. En el primer semestre cayó ante Estudiantes en la Copa de la Liga y anoche fue superado por Central Córdoba, en la Copa Argentina.

Un hecho que provocó un deja vú en el ex entrenador de Colo Colo, porque tal como sucedía cuando dirigía al Cacique se quejó tras el encuentro contras los dirigentes del fútbol argentino por el calendario.

“No se protege a un equipo que merece tener más descanso, que está peleando todo. La sensación es de deuda con el hincha”, confesó en una primera instancia.

Agregó luego que “la planificación perjudicó totalmente a Vélez. No es justo, este partido debió jugarse después del domingo, porque lo más importante es la liga argentina”.

Gustavo Quinteros quedó molesto tras perder la Copa Argentina en Vélez

Manifestó luego que “no hay justicia, no hay una buena planificación. Espero que no vuelva a suceder. Jugamos cuatro partidos en once días, eso es impresentable”.

La molestia de Quinteros con el árbitro

Gustavo Quinteros también sostuvo que el arbitraje de Yael Falcón Pérez, que no contó con VAR en la final, no estuvo a la altura. “Al árbitro lo que tenía que decirle, se lo dije en la cara. Todo lo que pensaba. No me interesa hacerlo público”, indicó.

De todas formas sostiene que “no tuvimos toda la fortaleza para superar a un rival que hizo su partido, ellos descansaron. En ese sentido sacaron ventaja. Felicito a Central Córdoba y al entrenador, que es un amigo. Que disfruten el título”.

Finalmente, espera quedarse con el título de la liga argentina, lo que conseguirá si vence a Huracán como local. “El domingo tenemos otra oportunidad y ojalá la podamos aprovechar. Aunque los jugadores están muy cansados”, dijo Quinteros.