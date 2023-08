Vergüenza en el fútbol de Argentina. Pocas horas antes del crucial partido entre Colón y Lanús ocurrió un insólito hecho en el estadio Eva Perón de Junín. Cuando los utileros se preparaban para alistar las indumentarias de los jugadores sabaleros, un grupo de hinchas del propio club entró a los vestuarios a robarles las camisetas, shorts y chaquetas mientras los amenazaban.

Tras una rápida operación de la policía argentina lograron detener a los ocho delincuentes que entraron a los camarines mientras transitaban a tres cuadras del estadio. Además dieron con el auto donde guardaban toda la ropa deportiva robada, resolviendo la situación horas antes de que comenzara el partido.

Pese al insólito robo que causó vergüenza en Argentina, Colón pudo sacar la victoria ante Lanús y avanzar a octavos de final de la Copa Argentina. Con goles de Tomás Galván y Jorge Benítez los de la ciudad de Santa Fe aseguraron el 2-0 que se mantuvo hasta el final del partido.

La manchada victoria selló las clasificaciones de octavos de final de la Copa Argentina. Ahora Colón deberá enfrentar al Club Atlético Talleres el próximo miércoles 23 de agosto. Además los rojinegros deberán medirse contra Independiente en el inicio de la Liga Argentina este sábado 19 de agosto a las 15:30 horas.

¿Quienes jugarán los octavos de final de la Copa Argentina?

Ya están definidas las llaves de octavos de final de la Copa Argentina. En el lado izquierdo destacan los duelos entre Colón y Talleres, Almagro vs Boca Juniors, Racing vs Huracán y Estudiantes vs Independiente.

¿Cuál es el último chileno en llegar al fútbol argentino?

Hace poco días se confirmó el traspaso de Bruno Barticciotto desde Palestino a Talleres de Córdova. El precio del fichaje bordea los 1,3 millones por el 60 por ciento del pase del jugador, mientras que el 40 se queda en manos de Universidad Católica.