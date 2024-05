Goleador del Real Madrid revela particular tarea de Manuel Pellegrini: “Yo no jugaba, pero…”

Real Betis de Manuel Pellegrini cierra la temporada de LaLiga de visitante ante Real Madrid. El actual monarca en España afina los últimos detalles de cara a la final de la Champions League ante el equipo del Ingeniero.

Un duelo que marcha contra el DT chileno ya que de 26 encuentros, ganó solo tres, empató diez y perdió en 13 ocasiones. A pesar de ello, un multicampeón con el cuadro merengue salió en defensa del adiestrador nacional.

Esto porque Ruud van Nistelrooy salió en defensa de Manuel Pellegrini y detalló el importante rol que cumple en el manejo de grupo. Inclusive cuando le dijo que no lo tendría de titular como él esperaba.

La labor de Manuel Pellegrini

“A mí siempre me va a caer bien una persona como Pellegrini, que te explica bien las cosas, cómo vamos a entrenar para tener un buen modelo de juego… A mí me explicó que no iba a jugar tanto, pero me ayudó mucho”, expresó el holandés a Marca.

El ex pichichi de LaLiga, que ya comparó al Pelle con Sir Alex Ferguson por su calidad, además reveló que el chileno logró reencantarlo con el fútbol y con la especial labor que le encomendó. Tarea que trata de llevar a cabo hasta el día de hoy que sigue como entrenador.

“Yo no jugaba tanto, pero me gustaba ayudar a los jóvenes como Isco, Juanmi, Salomón Rondón. Me ayudó Pellegrini en ese sentido, porque él me dijo que no iba a jugar tanto y me metió ese rol de ayudar a los jóvenes y me gustó”, aseguró el multicampeón en PSV, Manchester United y Real Madrid.