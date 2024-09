Paraguay dio un gran golpe en las eliminatorias al vencer por 1-0 a Brasil, en partido disputado en los Defensores del Chaco. De esta forma los guaraníes revivieron en la tabla y parecen serios candidatos para ir al Mundial 2026.

Gustavo Alfaro, conocido por su gran verso, aseguró que más allá de la táctica planteada en la Albirroja motivó a sus futbolistas.

“Necesitaban una alegría y merecían una alegría. Sabemos dónde tenemos que llegar. Este debe ser el camino para llegar al Mundial”, manifestó el estratega argentino.

“Lo único que tuve que hacer es zamarrear un poquito el árbol para que se caigan las arañas y que nos demos cuenta que ese árbol está lleno de frutos. Hoy siento que Paraguay es Paraguay”, agregó.

Alfaro celebra el triunfo de Paraguay ante Brasil

La gran arenga de Alfaro en Paraguay

Alfaro señaló que juntó a los jugadores paraguayos y les dedicó una arenga. “Antes del partido les pregunté ‘hace cuánto que no hay una alegría grande acá en el Defensores del Chaco’. ‘Mucho tiempo, profe’, me respondieron. ‘¿No les parece que es una linda noche para tener una linda alegría? Vamos a buscarla, no esperemos que Brasil nos la robe’, les dije”, fue el discurso de Alfaro.

Complementó sus dichos el DT señalando que “era una combinación, cómo juego con la cabeza y cómo ofrezco el corazón. Yo creo que hoy los muchachos ofrecieron el corazón y por eso se llevaron la victoria”.

Paraguay quedó séptimo en la tabla, con 9 puntos, en zona de repechaje. Suma una unidad menos que Brasil y Venezuela.