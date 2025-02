Flavio Azzaro es un periodista argentino conocido por su estilo polémico, muchas veces exagerado y quedó maravillado por el nivel de Carlos Palacios en Boca Juniors. No sólo por el golazo que anotó La Joya, que sentenció el 2-1 tras una lúcida acción personal.

Una pantalla y posterior pique al espacio terminó con un ajustado remate que evadió la salida de Hernán Galíndez. Palacios le pegó de primera a ese preciso pase de Miguel Merentiel. Y homenajeó al presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, con el festejo.

“A Boca no se le caen las jugadas de gol de los bolsillos. Sin embargo todo se ve más positivo por el triunfo. Insisto, no se ve tan reflejado en un análisis de las mejores jugadas. En el segundo tiempo se plantó un poco más adelante y tuvo más determinación. Huracán naturalmente se replegó y hubo una genialidad de Palacios”, describió Azzaro en su canal de YouTube.

Y prosiguió con ese análisis. “A raíz de los resultados los equipos se empiezan a construir o destruir y este podría comenzar a construirlo como equipo. Eso se verá con el correr de los partidos. El aspecto más importante es la consolidación en muy pocos partidos de un jugador que a Boca le da buenas sensaciones”, expresó Azzaro con respecto a Carlos Palacios.

La definición de Palacios ante Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Lo marqué el primer día que lo vi jugar con Boca ante Argentino de Monte Maíz al chileno Palacios. Es un futbolista que juega como en el barrio, con y sin pelota. Cuando uno pensaba en él, más allá de haberlo visto, imaginaba más un mediapunta, un tipo de finalización”, aseguró el ácido comentarista.

Publicidad

Publicidad

Agregó que “pero juega con pelota, sin pelota. Habla, se la banca. Puede jugar de enganche o de mediocampista por izquierda. Se hace cargo, la pide, va. Todo el tiempo está en el partido. Estamos en presencia de un jugador que Boca no tiene hace rato, con el peligro de vaticinar esto en tres fechas. Con el riesgo de que en dos meses me digan que lo agrandé el chileno”.

Flavio Azzaro desglosó el partido de Carlos Palacios. (Captura YouTube).

Publicidad

Publicidad

ver también “50 millones”: La Cobra asegura que Boca Juniors le robó a Colo Colo con Carlos Palacios

Flavio Azzaro se deshace en elogios para Carlos Palacios y Alarcón en Boca

Flavio Azzaro fue muy elogioso con Carlos Palacios luego de su primer gol en Boca Juniors. “Es lógico que pueda existir una exageración producto de la falta de jugadores audaces en los últimos años de Boca. Palacios es audaz, todo el tiempo está queriendo ser protagonista del partido. Se carajea con Cavani“, detalló el periodista.

“Se enoja cuando la pelota no le llega, se enoja cuando el compañero no se pone donde él entiende que se tiene que poner. Que deja pasar y va a buscar la pelota. Juega con intención al fútbol y se la banca. No quería marcar sólo el gol, es la fácil. A lo largo del partido Palacios fue quien más entendió cómo jugarlo”, juzgó Azzaro.

Y siguió “El otro día entró un ratito y puso un pase divino. La primera fecha contra Argentinos Juniors también había mostrado ese pase y manera de empezar a sentir la posición”, expuso. Azzaro se refería a esa gran habilitación para Kevin Zenón, quien no pudo vencer al portero Thiago Cardozo de Unión Santa Fe.

Publicidad

Publicidad

Williams Alarcón fue otro punto positivo que marcó Azzaro. “Un futbolista que tiene buen pase, buen posicionamiento en la mitad de la cancha. Generalmente está bien parado. En estos primeros dos partidos se lo ve asentado. Boca necesita que en la mitad de la cancha empiece a ver más gente asentada”, marcó el comentarista sobre el ex Huracán.

Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron titulares en Boca ante Huracán. (Javier Garcia Martino Prensa CABJ).

“Ha sido un sector al cual durante todo 2024 no lo ha sabido ocupar. Es más, creo que es una zona de la cancha donde Gago necesita sí o sí acomodar. Boca también. Alarcón tiene que jugar ahí”, sentenció Azzaro. Los dos chilenos del cuadro Azul y Oro se ganaron el corazón del comentarista.

Publicidad

Publicidad