A Jorge Sampaoli le llueve sobre mojado. Luego de terminar abruptamente su ciclo en la Ligue 1 tras ser despedido del Rennes, ahora recibe una nueva crítica desde su tierra natal.

Es que al parecer la palabra paz no está en el diccionario del ex entrenador de la Roja. A tal punto que ahora le cobraron nuevamente sus actitudes durante el tiempo que estuvo al mando de la selección albiceleste. Proceso que estuvo marcado de polémicas y que concluyó con la eliminación de Argentina en Rusia 2018 en octavos de final ante Francia.

Ahora fue el referente de Boca Juniors, Agustín Marchesín, el que sacó la voz y atacó al ex DT de Universidad de Chile. “Estuve los cuatro años de Eliminatorias y fue injusto conmigo. Me llamó para decirme que iba a estar en la lista y después no estuve”, lanzó fuerte y claro el compañero de Carlos Palacios y Williams Alarcón.

¿Qué dijo Agustín Marchesín de Jorge Sampaoli?

Pese a los años, la sangre en el ojo seguía fresca para Marchesín que desempolvó varios episodios que sufrió con el calvo estratega. “Me perdí hasta el nacimiento de mi hijo el día que clasificamos al Mundial en ese partido ante Ecuador con los tres goles de Messi. Merecía una oportunidad más. Siempre tire para adelante por la selección. Me dolió lo que hizo Sampaoli. Me llamó para estar en la lista, y después no me llamó. A varios jugadores les pasó lo mismo”, recalcó contundente.

Incluso el portero xeneize fue consultado por el proceso de Lionel Scaloni, con quien también tuvo algunas convocatorias pero quedó fuera del equipo estelar. Aunque el trato del actual DT de Argentina fue lo que cambió totalmente su tono.

“Ahora que lo veo de afuera lo veo como un hincha y le deseo lo mejor. Con Scaloni no, él formó un grupo muy bueno. Siempre me habló muy bien. El mundial lo viví como un hincha y habían arqueros impresionantes como el Dibu Martínez”, sentenció.

