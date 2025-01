Jorge Sampaoli no lo pasa bien en Francia. El ex entrenador de la selección chilena y Universidad de Chile no logra encontrar el rumbo en su segunda aventura por la Ligue 1.

Su debut fue en noviembre del 2024 y en los primeros partidos asomaba como una opción de cambio para zafar de la parte baja de la tabla. Sin embargo, no ha podido afianzar su estilo de juego. Hasta la fecha suma 9 partidos con tres triunfos y seis derrotas. Lo que deja una preocupante efectividad del 33%.

Para peor, el reciente sábado cayó por 2-1 ante el Brest y quedó con 17 unidades en el puesto 14. Pero solo por diferencia de goles se distancia de Saint Etienne que tiene la misma cantidad pero con diferencia de -21.

Por lo mismo, en Francia no han perdonado el bajo rendimiento del trasandino. Uno de los más lapidarios con el adiestrador ha sido justamente su colega Raymond Domenech. El francés volvió a lamentar el rendimiento de Sampaoli y la decisión del Rennes por apostar por un DT extranjero.

¿Qué dijo Raymond Domenech sobre Jorge Sampaoli?

En esta ocasión, a través de redes sociales Raymond Domenech se refirió a la caída de Jorge Sampaoli. Lo que contó con una particularidad del ex DT de la selección de Francia.

“Rennes volvió a ser derrotado en casa por Brest, el De El proyecto Zerbi no despega, ¿cuándo volverá Stéphan?”, lanzó Domenech que confundió a Sampaoli con Zerbi en su cuenta de X. Como era de esperarse los comentarios afloraron de inmediato sobre el francés.

Lo que rápidamente tuvo la replica de Raymond. “Es verdad mezclé entrenadores de otro mundo”, lanzó haciendo énfasis en que el argentino sigue generando más dudas que certezas.

“Genial, batí mi récord de retuits (…) gracias a un error en el nombre del entrenador”, sentenció pasando por alto los comentarios en defensa de Sampaoli. Ahora el calvo estratega buscará su revancha el próximo sábado 25 de enero cuando visite al Mónaco por la fecha 19.