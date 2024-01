Los ojos del mundo fútbol están, una vez más, sobre Kylian Mbappé. El contrato del francés con el Paris Saint-Germain llegará a su fin en junio, y el tema del momento es si renovará o se marchará, de una vez por todas, al Real Madrid.

Así, las negociaciones del PSG con el campeón del Mundial de Rusia 2018 con Francia son un drama que se vive minuto a minuto y en ellas juega un papel clave su representante Fayza Lamari.

No solo es su agente, sino que además Lamari es la madre de la superestrella del balompié a nivel universal. Y como toda madre e hijo también tienen discusiones al momento de definir el futuro de Kylian.

Así al menos lo reveló la propia mujer, quien contó una tensa discusión que tuvo con su retoño para llegar a un acuerdo del porcentaje del suelo que se llevaría.

“Voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50. Y Kylian me dijo: ‘¡Nunca en la vida! No te doy el 50%. ¿No está bien o qué? ¡Soy yo quien mete goles! ¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?’”, contó de entrada Lamari.

Tras eso, Fayza detalla que “le dije: ‘Sí, anotas. Eres muy fuerte. Pero nosotros, sus equipos, valoramos lo que hacen. Entonces nosotros también somos muy fuertes’”.

“Le dije a Kylian: ‘Estoy dispuesta a trabajar 23 horas al día para ti, pero lo único que me gusta es IBKM’ (fundación involucrada para ayudar a niños)”, complementó en su entrevista exclusiva con Envoyé Especial.

Lo intentó convencer

Fayza Lamari contó que no se rindió, e intentó convencer a su hijo de cumplir sus expectativas económicas.

“Voy a crear valor agregado para ti, pero estamos haciendo al 50-50′. Y él no quiere, me dice: ‘Nunca te daré el 50%’. Y luego, bajamos a 30. Le dije: ‘Yo, por debajo de 30, me retiro, no lo hago”, complementó.

Así, para cerrar detalla que le dijo que “hago como todos los demás, voy a las Maldivas, me voy de vacaciones, pero no trabajo para ti’. Aceptó el 30%”.

“A medio o largo plazo tendrá que darme eso, sí”, concluyó la mujer en conversación con el medio francés.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kylian Mbappé con el PSG?

El delantero francés de 25 años llegó al Paris Saint-Germain en julio de 2018, y actualmente tiene un contrato que lo vincula al club francés hasta el 30 de junio de 2024.

