En Uruguay le sueltan la mano a Bielsa: "Hay partes de la conferencia que no nos representan"

La explosiva conferencia de Marcelo Bielsa en la Copa América le costó un expediente disciplinario de la Conmebol, algo que puede traerle severas sanciones. Ahora, Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se refirió al tema que afecta al rosarino.

Si bien hubo apoyo para gran parte del discurso que dio Bielsa en Estados Unidos, el timonel del fútbol charrúa mostró distancia de las otras declaraciones que hizo el Loco. Además, confirmó que hubo una charla con el DT y contó en qué va el procedimiento de la Conmebol.

“Creo que la conferencia fue larga, habló de muchos temas. Habló de temas referidos al partido de Uruguay con Colombia, que lo hemos comentado acá, y creo que no ha dicho nada diferente a lo que hemos dicho nosotros”, señaló Alonso en diálogo con AUF TV.

“Señaló la ausencia de seguridad en determinados puntos para prevenir ese desborde de muchos hinchas colombianos respecto a los hinchas uruguayos, entre los cuales estaban los familiares de los jugadores, que provocaron una situación que todos vimos”, apuntó.

La distancia de Uruguay con el discurso de Bielsa

“Luego está la otra parte de la conferencia, que tiene algunos aspectos que podrán ser compartibles y que podrán no ser compartibles”, agregó Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. “Eso es un tema que lo tiene que evaluar cada uno”, declaró.

“Yo puedo decir, respeto a la asimilación de la situación anterior, cuando se habla del FIFAGate no me parece que sea asimilable a la situación actual. Creo que hay aspectos de la conferencia que son muy propios de su opinión, pero que no representan la opinión de la AUF”, dijo.

Alonso tuvo una charla con Bielsa, aunque “no por la conferencia, sino por el expediente”. Aseguró que fue una conversación positiva y que el Loco “aceptó que la representación legal sea por parte de la AUF, por Ariel Reck”, el mismo que defiende a los 11 jugadores investigados por la Conmebol.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.