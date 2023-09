El ninguneo de Neymar al PSG y la Ligue 1: "No sé si es mejor que la liga de Arabia Saudita"

Neymar fue uno de los tantos cracks que se convencieron con la liga de Arabia Saudita en este mercado de fichajes. El delantero de Brasil terminó de manera anticipada su paso por el PSG y firmó por Al Hilal, elenco que pagó más de 96 millones de dólares para tenerlo en su país.

Si bien aún no puede debutar en su nuevo equipo, Ney defendió a la liga saudí en conferencia de prensa. El ex Barcelona es uno de los citados brasileños en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026 y usó la instancia para defender su nueva casa, además de lanzarle un palito al PSG.

“Puedo garantizarles que el fútbol ahí es lo mismo que acá. El balón es redondo, hay goles y, por los nombres que han ido allí, no sé si la liga saudí no es mejor que la liga francesa. Muchos sabihondos han hablado, pero sólo yo sé por qué decidí ir a Al Hilal. Pero esto no les incumbe a ustedes”, declaró.

Luego, habló de su presente en la Verdeamarela. “Estaba en duda de volver a la selección, pero después de la presión de amigos y familiares, empecé a valorar lo que hice aquí. Aquí hay mucha presión y las críticas te dejan triste, pero la familia te hace ver que merece la pena continuar”, contó.

¿Cuándo juega Brasil por las Eliminatorias?

Brasil debuta este viernes 8 de septiembre en las Eliminatorias al Mundial 2026. El Scratch visita La Paz para enfrentar a Bolivia a las 21:45 horas. Luego, el martes 12 a las 23:00 horas, jugará con Perú por la segunda fecha.

¿Cuánto gana Neymar en Arabia Saudita?

Según la prensa internacional, Neymar firmó un contrato de dos años con Al Hilal y tiene un salario anual de 100 millones de dólares. Cristiano Ronaldo gana el doble en Al Nassr.