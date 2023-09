Alejado de París, Neymar no recuerda la capital francesa con nostalgia. El fichaje estrella del Al Hilal habló con Globo Esporte y relató la pesadilla vivida en el París Saint-Germain la temporada pasada.

El astro brasileño partió hablando sobre cómo recibió el triunfo de su amigo Lionel Messi en el Mundial y del contraste con lo vivido en el PSG. “Me sentí muy feliz por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda. Fue al cielo con la selección Argentina, lo ganó todo en los últimos años y con París vivió el infierno. Vivimos un infierno, tanto él como yo”, aseguró el delantero brasileño.

En París, los hinchas no le hicieron la cosa fácil al par de cracks. Incluso se crearon protestas abiertas contra los jugadores del PSG. “La gente nos dejó aburridos, porque no estábamos allí porque sí. Estábamos allí para dar lo mejor, para ser campeones, para intentar hacer historia, por eso volvimos a jugar juntos. Nos juntamos ahí para poder hacer historia. Desafortunadamente, no lo logramos”, señaló Neymar, claramente molesto.

“Messi se fue de PSG de una manera que no se merecía, por todo lo que el es, todo lo que hace. Quien lo conoce sabe, es alguien que entrena, que lucha, que si pierde se enoja mucho. Fue apuntado de una manera injusta en mi modo de ver”, añadió.

Tras conseguir todo en el Barcelona, Neymar y Lionel Messi coincidieron nuevamente en París, lugar en el que, junto con estrellas como Kylian Mbappé y Sergio Ramos, quisieron lograr la gloria. Y en cierto modo, lo hicieron: la temporada 2022-2023 la terminaron levantando el trofeo de la Ligue 1 y de la Supercopa. No obstante, los cuestionamientos de los aficionados nunca cesaron.

