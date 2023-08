El fútbol de Arabia Saudita recibió un tremendo portazo de la UEFA en sus aspiraciones de seguir con su expansión en las próximas temporadas. ¿La razón? Pues el rechazo de cualquier idea en torno a la posibilidad de ver a los equipos saudíes en las competencias europeas.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, dejó en claro esta postura, señalando en charla con L’Equipe que “un medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Solo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League”.

“Hay jugadores al final de sus carreras y otros que no son lo suficientemente ambiciosos como para aspirar a las competiciones top. Que yo sepa, Mbappé y Haaland no sueñan con Arabia Saudí. Los mejores jugadores en la cima de su fútbol no creo que vayan a Arabia Saudí”, afirmó.

En ese sentido, Ceferin aseguró que no ven en Arabia Saudita un rival que esté a la altura del fútbol europeo: “No es un peligro. Vimos un enfoque similar en China, que compraba jugadores al final de sus carreras ofreciéndoles mucho dinero. Resultado: el fútbol chino no se desarrolló ni se clasificó para la Copa del Mundo después de eso. No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero ese no es mi problema”.

Para finalizar, descartó también la idea de que la final de la Champions League se juegue en Estados Unidos en el futuro. “Solo las Federaciones europeas pueden postularse para una final, ni siquiera los clubes. Tendríamos que cambiar todas nuestras reglas y no queremos eso”, concluyó.

¿Cuál es el formato de la Liga de Arabia Saudita?

El formato de la Saudi Pro Legue es similar al de las grandes ligas del fútbol europeo. Consta de 18 equipos, quienes en partidos todos contra todos de ida y vuelta jugarán por 34 fechas para definir al gran campeón del torneo.

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr en la Saudi Pro Legue?

El Al-Nassr del portugués jugará por la quinta fecha del torneo saudí este sábado 2 de septiembre desde las 14:00 (hora chilena) ante Al-Hazm en el Estadio Rey Abdullah de Buraidá.