Bruno Barticciotto cambia de aire en este mercado de pases. El seleccionado nacional deja Talleres de Córdoba para ser nuevo futbolista del Santos Laguna, un traspaso que será oficializado en los próximos días. Si hasta su padre, Marcelo Pablo, ya le entregó la bendición para este nuevo desafío en tierras aztecas.

Según las últimas informaciones, el formado en Universidad Católica dejará Talleres de Córdoba y será el nuevo delantero del elenco mexicano. Lo que será en formato de préstamo y con opción de compra sobre el chileno.

El tema es que el cuadro del Santos no lo pasa nada de bien en el clausura mexicano. En cinco fechas, no ha sumado puntos. Es más, el elenco dirigido por Fernando Ortiz solo acumula derrotas y es colista absoluto.

Para peor, este viernes 7 de febrero visitan al Necaxa en lo que podría ser definitorio sobre la permanencia del Tano en la banca de los albiverdes. Sin embargo, la paciencia ya se acabó y hasta históricos del club lamentaron el mal momento que están atravesando.

“Cinco fechas y ningún punto. Pero más allá de eso, no se ve por dónde podamos conseguir un punto. No se va nada defensivamente, mucho menos en ofensiva. Es decepcionante y la gente está muy enojada”, lamentó Jared Borgetti, leyenda del club y del fútbol mexicano.

Ahora el ariete demás le puso tarea a Bruno Barti ya que recalcó que hasta el momento la delantera no mete ni miedo. “Yo no creo que sea el peor plantel de la liga. Algo está sucediendo. No le están creyendo la idea a Ortiz, pero algo está pasando. Ofensivamente el equipo no espanta a nadie. No hay entendimiento”, advirtió dejando en claro que el chileno deberá enfrentar un presente cuesta arriba.