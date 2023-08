El insólito problema que no deja a Víctor Dávila ser traspasado al CSKA de Moscú

Una situación poco común afecta a Víctor Dávila. El jugador de León tenía todo listo con el CSKA de Moscú, pero un problema mantiene en suspenso su traspaso al fútbol europeo.

Dávila lleva años a un gran nivel en la Liga MX y este año fue campeón de la Concachampions con su club, siendo incluso elegido como el mejor jugador de la competición. Sus grandes actuaciones llamaron la atención del Viejo Continente y desde el fútbol ruso lo vinieron a buscar. Sin embargo, una llamativa situación ha frenado su venta.

La cláusula para el traspaso del delantero de la Selección de Chile es de 5 millones de euros. El monto no es problema para CSKA, pero los bloqueos que afectan a los bancos rusos por la guerra con Ucrania, hacen que el dinero no pueda ser transferido de manera directa desde su país de origen hasta México. La situación lleva un par de semanas retrasando su arribo a Moscú.

Triangulación en otros bancos

El problema para Dávila, es que su cláusula solo puede ser pagada hasta el viernes 18 de agosto y el dinero todavía no llega, ya que tiene que ser triangulado en bancos de otros países para poder ser traspasado. Una complicación que tiene al jugador con su futuro en el aire. No juega en León desde el 16 de julio y su DT, Nicolás Larcamón, ya no lo tiene considerado.

“Nosotros hace un par de semanas que no contamos con él. Él está organizando todo lo que tiene que ver a nivel personal para migrar a Rusia, pero la realidad es que todavía hay cuestiones que todavía no han definido la posibilidad de confirmar la transferencia y eso a final de cuentas nos deja a todos a la expectativa para que esto se confirme y proceder ya con lo que sigue“, explicó el entrenador argentino.

Por ahora, de acuerdo a la información de Francisco Montes, Dávila le solicitó al club prorrogar la fecha de la cláusula para esperar que llegue el dinero y así poder pagar, mientras León ya contrató al uruguayo Nicolás “Diente” López en su reemplazo. En CSKA de Moscú lo espera el chileno Víctor Felipe Méndez.

¿Cómo le fue a Víctor Dávila en León?

El delantero chileno llegó al club en 2021, disputando 106 partidos y anotanto 33 goles. Ganó la Leagues Cup en 2021 y la Concachampions en 2023.