El ex portero de la U de Chile Hernán Galíndez conmovió a todos los futboleros de Argentina con una historia que surgió a raíz de una respuesta que recibió en su cuenta de Instagram. Y aunque reconoció que él no maneja la red social, de todas maneras tuvo un gesto que sacó aplausos.

Galíndez contó todo con lujo de detalles. Fue una bonita experiencia junto a un hincha de 87 años, que le dejó un cariñoso mensaje porque “vi muchos arqueros, algunos de selección y la tranquilidad que me das vos no me la dio ninguno”. La réplica del mundialista ecuatoriano fue muy emocionante.

A raíz de ese intercambio de palabras, el portero de Huracán tuvo una hermosa iniciativa con Héctor Nereo Lucas, como estaba identificado el usuario. “Fue en el partido contra Tigre, donde recibí mi primera gran ovación. No uso mucho las redes, pero la persona que lo maneja me dijo que había un comentario de una persona de 87 años, socio desde 1947“, contó Galíndez en TNT Sports Argentina.

Captura Instagram.

“Me dijo palabras muy lindas y le respondí porque me causó mucha ternura que un hombre de su edad entre a una red social para escribirme”, reconoció el experimentado arquero, quien estuvo en Universidad de Chile durante el primer semestre de 2022.

ver también Con paso en U de Chile: Hernán Galíndez es opción para ser fichaje de Boca Juniors

El ex U de Chile Hernán Galíndez recibe un sinfín de elogios en Argentina

El ex portero de U de Chile Hernán Galíndez no sólo recibe elogios por ese lindo gesto con un fanático de Huracán. “Hoy lo invitamos antes del partido, junto con la dirigencia. Lo pude conocer personalmente”, reconoció el golero, siempre en diálogo con TNT Sports Argentina.

Publicidad

Publicidad

“Le regalé una camiseta mía. Fue muy lindo”, contó también Galíndez, un fijo de Sebastián Beccacece en las citaciones y oncenas de la selección de Ecuador. El meta de 37 años también recibió una ovación por una gran tapada que hizo para mantener el 1-0 del Globo ante Unión Santa Fe.

El tapadón de Galíndez. (Captura Disney+).

Un cabezazo de Rafael Profini motivó un manotazo espectacular de Galíndez. Reflejo puro. Y algo de suerte, pues la pelota pegó en el poste luego de su felina intervención. “No me doy cuenta tal vez. Salió muy rápida, encima de pique al piso”, recordó el guardavallas.

Publicidad

Publicidad

“Creo que el reflejo fue más rápido que la decisión que tomé. Por suerte la pude tocar y ayudar a mi equipo a ganar”, sentenció Hernán Galíndez luego de otro gran partido en el cuadro Quemero, que ahora afina detalles para el clásico ante San Lorenzo de Almagro.

Publicidad