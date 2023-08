La Copa Libertadores vive su recta final para conocer a un nuevo equipo campeón. El torneo regresa con grandes partidos correspondientes a los cuartos de final, donde Chilevisión transmitirá uno de ellos de manera gratuita.

El torneo de clubes más importante de América tiene a ocho clubes que se ilusionan con dar la vuelta olímpica. Las llaves son: Bolívar vs Inter de Porto Alegre, Deportivo Pereira vs Palmeiras, Boca Juniors vs Racing y Fluminense vs Olimpia. La actual edición tendrá a un nuevo campeón, ya que el Flamengo de Jorge Sampaoli y Erick Pulgar quedó eliminado en octavos de final.

Como ha sido costumbre en este 2023, Chilevisión transmite de manera gratuita uno de los duelos semanales. Para los duelos de ida de cuartos de final, el encuentro que dará la señal es el de Bolívar con Internacional de Porto Alegre. Este partido se disputará el martes 22 de agosto a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia.

Fernández vs Aránguiz en la Libertadores

Este encuentro tendrá como protagonistas a dos jugadores chilenos, como Ronnie Fernández y Charles Aránguiz. El delantero dejó atrás su paso para el olvido por Universidad de Chile y en Bolivia ha vuelto a encontrarse con los goles. Suma 4 conquistas en la presente Libertadores. El Príncipe por su parte, superó las lesiones que lo afectaban desde Bayer Leverkusen y tuvo dos grandes duelos ante River Plate.

Los otros jugadores nacionales que siguen en competición son Brandon Cortés en Boca Juniors y Gabriel Arias en Racing Club, quienes se enfrentan entre sí en la ronda de los cuartos de final. La serie la abrirán en La Bombonera el miércoles 23 de agosto a las 20:30.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

La definición por el título del torneo será el sábado 4 de noviembre, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.