Manuel Pellegrini dio uno de los grandes golpes de la temporada y encendió con todo la lucha por el liderato de La Liga de España. Este jueves el Real Betis le robó un agónico empate al Girona, después de ir abajo en el marcador gran parte del encuentro.

Los pupilos del Ingeniero supieron reponerse ante la adversidad y lograron rescatar un punto que dejó la grande en la tabla de posiciones. Lo hecho por los verdiblancos sacó aplausos no sólo de los hinchas, sino que también del rival.

Míchel, técnico del Girona, se deshizo en elogios para el Real Betis de Manuel Pellegrini. El estratega alabó al elenco del Ingeniero y aseguró que los incomodaron como pocas veces en lo que va de temporada.

Girona reconoce la garra del Betis de Manuel Pellegrini

Real Betis ha tenido una irregular campaña por culpa de las lesiones, pero igual se las ha arreglado para ser protagonista. Ante Girona, que llegaba como líder y siendo la revelación de La Liga, el equipo de Manuel Pellegrini mostró que el plan sigue en marcha aún con todo en contra.

Fue así como después de quedar abajo tras el gol de Artem Dovbyk en los 39′, Germán Pezzella salvó a los verdiblancos en los 88′ para sellar el 1 a 1. El resultado le permitió más tarde al Real Madrid alcanzar la cima y así dejar en llamas el torneo español.

Míchel, técnico del Girona, habló tras el partido y se rindió a los pies de Manuel Pellegrini. “El Betis tiene un equipazo y aquí no ha perdido todavía este año”, comenzó señalando.

El estratega reconoció que no encontró nunca la forma de tumbar al equipo del Ingeniero. “Sin sufrir, no estábamos cómodos. No hemos finalizado y les hemos dado alas. Se puede decir que el empate es justo”.

En esa misma línea, destacó la forma en la que los verdiblancos lograron ir a buscar el empate. “Nos ha faltado finalización ante un rival que defiende muy bien y no hemos encontrado el último pase para encontrar el 0-2”.

Real Betis consiguió un punto de oro y sigue al borde de la zona de copas internacionales en La Liga. Con toda la segunda rueda por delante y con el mercado cerca, Manuel Pellegrini aspira a levantar a un equipo que, aún herido, ha sabido hacerse notar.

¿Logrará Manuel Pellegrini sumar un nuevo título con Betis esta temporada? ¿Logrará Manuel Pellegrini sumar un nuevo título con Betis esta temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega el Betis?

Real Betis ahora pone la mira en su próximo desafío en La Liga de España, la que vuelve en 2024. Será el próximo miércoles 3 de enero cuando, desde las 15:15 horas, choquen con el Celta de Vigo.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Betis esta temporada?

En lo que va de temporada, Manuel Pellegrini ha dirigido un total de 26 partidos oficiales con el Real Betis. En ellos ha conseguido 11 triunfos, 10 empates y cinco derrotas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.