Cristiano Ronaldo sigue intentando dejar su huella en el fútbol saudí. El Bicho viene de marcar un doblete en el triunfo por 4-3 del Al-Nassr frente al Al-Duhail, que le permite marchar primero en la tabla de posiciones y mirar de cerca la clasificación de la Champions League de Asia.

Pero el legado que busca generar Cristiano en Arabia Saudita va más allá de sus goles y su presente. El portugués quiere marcar un antes y un después en el desarrollo del fútbol en ese país y para eso, qué mejor, que proyectar a su hijo como la posible esperanza de renovación en el Al Nassr.

Y su hijo, Cristiano Jr, de a poco va demostrando que el talento viene en su sangre. Y es que, en la Sub 13 del club saudí, el primogénito de CR7 anotó, de penal, su primer gol con en las inferiores, en un gol que rápidamente dio la vuelta al mundo por las expectativas que hay de él.

Pero no solo llamó la atención el gol, sino que también lo hizo la celebración. Cristiano, hizo el mismo gesto que su papá al momento de gritar el tanto. Acompañado de todos sus compañeros, gritaron fuerte el popular “siuuu”, que tan popular lo ha vuelto CR7.

Cristiano Ronaldo apunta a que su hijo juegue como profesional

Vale recordar que, al igual que su padre, Cristiano Jr parece determinado en convertirse en crack en unos años más. De hecho, hace un tiempo atrás, el propio CR7 destacó que su hijo le había señalado “papá, aguanta unos años, quiero llegar a jugar contigo”.

La madre de Jr, en su momento, destacó que su hijo “es especial. Un niño diferente. Tiene más estilo del que tuvo Ronaldo a su edad, todo lo que él aprendió fue por su cabeza, Cristianinho está aprendiendo de su padre, y con la edad que tiene ya es mejor que su padre a esa edad porque tiene profesor”.

Cristiano, en tanto, le ha inculcado que siga sus propios sueños. “Veremos si llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”, destacó hace tres años.

“Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Pero quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico”, apuntó.

¿Cuánto tiempo le queda de contrato a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo tiene contrato hasta junio del 2025 en el Al-Nassr. Si todo anda bien, jugará en el club saudí hasta los 40 años. El Bicho, eso sí, no se ve cerca del retiro y se ilusiona con alcanzar los 1000 goles en su carrera, por lo dependiendo de su capacidad goleadora, podría incluso prolongar su carrera profesional.

¿Cuántos goles suma Cristiano Ronaldo en su carrera?

Si se suman los goles en clubes y selección, Cristiano Ronaldo suma 862 goles en su carrera. De ellos, 735 fueron en clubes y los restantes 127 por la selección de Portugal. Si se cuentan goles oficiales, es el máximo goleador de la historia, dejando atrás a Lionel Messi y Pelé, que completan el podio.

