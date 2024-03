Uno de los jugadores de mejor rendimiento en el estreno de Ricardo Gareca en la selección chilena fue Darío Osorio, quien mostró su ritmo europeo y le marcó un golazo a Francia.

El formado en Universidad de Chile en 2023 tomó la drástica decisión de firmar por el desconocido FC Midtjylland de Dinamarca, pese a que había tenido propuestas de AC Milan, Wolves, entre otros clubes.

El zurdo, en diálogo con las redes sociales del club danés, dio a conocer los motivos que lo llevaron a fichar por su nuevo elenco.

“Porque me convencieron de la idea. Con los otros equipos no tuve Zoom, entonces no sabía qué querían conmigo ni cómo trabajaban. Cuando me llamaron por Zoom busqué información sobre las ventas, y vi que era un club formador que ayudaba en el aspecto que me faltaba. Por eso tomé la decisión”, sentenció el natural de Hijuelas.

“Me siento bien, aún acostumbrándome al ritmo de partidos, que acá son intensos. Pero de a poco con los entrenamientos y partidos me han ido saliendo las cosas. Me ha ido bien. Tengo que seguir trabajando para mejorar y que me vaya mejor”, explicó.

Su vida en Dinamarca

Además, Darío Osorio explicó cómo es su vida en Dinamarca, donde reside con su esposa, Catalina Díaz.

“Acá normalmente vemos series y películas. Salimos al centro. No nos gusta estar tan encerrados. Podemos estar un día en la casa, pero después tenemos que salir a hacer algo”, explicó el zurdo.

“Acá tengo mi PlayStation, a veces juego con mi hermano (en línea) y el sobrino de mi señora. Jugamos Fornite, Rocket League, o a veces EA FC. Dependemos de sus horarios, a veces juego solo también”, contó el ex azul.

Darío Osorio vive un buen momento tanto personal como deportivo, el cual espera demostrar con las camisetas de la selección chilena y Midtjylland.

