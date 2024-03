Darío Osorio vuelve al Midtjylland de Dinamarca tras ser figura con la selección chilena en el amistoso frente a Albania y de anotar su primer gol con La Roja adulta: fue ante la Francia subcampeona del mundo.

Este miércoles, el club danés liberó una larga y extensa entrevista a su delantero sudamericano. En la conversación el ex Universidad de Chile, Osorio reveló que uno de sus grandes miedos es volar… y está a 12 mil kilómetros de su familia y de La Roja.

Consultado por la posibilidad de que lo visite su familia, Osorio manifestó que “estamos viendo, queremos que sea pronto, pero hay varias cosas que tenemos que ver: calzar en las vacaciones. Es complicado que vengan ahora. Más adelante quizás vienen a darse una vuelta”.

“En mi familia nadie ha andado en avión, sólo yo. Incluso a mí me siguen dando miedo los aviones, imagínate ellos que no se han subido nunca. Me pone nervioso volar, me da miedo. En las turbulencias me agarro muy fuerte del asiento, como si se fuera a caer el avión”, agregó el seleccionado nacional.

Los largos viajes

Sobre la misma, el joven futbolista nacional explicó por qué además es un drama el tema de los viajes. De hecho, darle la importancia que merece la selección ha significado demorar el proceso de adaptación a Dinamarca.

“Cuando llegué por primera vez estuve tres días, jugué contra Aarhus y me devolví a la selección. Volví acá, estuve un mes y de nuevo a la selección. Así estuve tres meses”, dijo.

Darío Osorio sentencia que “los primeros meses fueron complicados porque llegaba y me tenía que devolver a la selección. Ahí estaba dos semanas en Chile, y me devolvía. No me terminaba de acomodar acá. Fueron meses difíciles, sobre todo por los viajes. Son largos y agotadores”.

