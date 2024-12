El ex Universidad de Chile, Darío Osorio, ha aparecido en la órbita del Liverpool, el Manchester United y otros, pero Bose cree que hoy por hoy no sería un acierto irse a un grande de la Premier League.

Jean Beusejour sostiene que no es buena idea que Darío Osorio sea refuerzo del Manchester United o Liverpool

Darío Osorio completará un año y medio como jugador del Midtjylland, tras su salida de Universidad de Chile el segundo semestre de 2023. Desde entonces, el atacante que cumplirá 21 años el próximo 24 de enero ha ganado popularidad en el fútbol de Dinamarca, y del resto de Europa.

De hecho, en los últimos meses ha trascendido que equipos como Newcastle United, Aston Villa, Crystal Palace, Borussia Dortmund, Lille, Real Sociedad y Real Valladolid están tras sus pasos.

Pero no el lo único, porque el nombre del chileno también ha aparecido en la órbita de tres pasos pesados de la Premier League: Liverpool, Manchester United y el Tottenham. Incluso algunos han hablado que alguna operación podría alcanzar 20 ó 30 millones de euros.

Sin embargo, el ex seleccionado nacional y hoy comentarista de ESPN Chile, Jean Beausejour, puso los paños fríos y pidió calma, tanto a los hinchas como al mismo Darío Osorio por los tiempos para el próximo paso.

La negativa de Beausejour por interés de equipos grandes por Osorio

“Acá yo creo que aplica en cierta medida lo que pasa con Damián Pizarro en Udinese, aunque Darío tiene muchos más partidos: ¿qué apuro hay para que Darío Osorio salte a una de las grandes ligas?”, dijo Bose.

Darío Osorio se hace lugar en Europa como jugador del Midtjylland de Dinamarca. (Foto: Imago)

El otrora jugador por toda la banda izquierda, desde el lateral a la punta, agregó que “el tema es que puede saltar hoy o en dos años, pero donde vaya tienen que entender el momento en el que esté Osorio”.

Complementa que “si hoy va a saltar a un equipo de Premier League, no me gustaría que fuera del big six, salvo Tottenham, pero que entendiera el proceso de Osorio”.

“Lamentablemente el jugador chileno es distinto, no tiene los mismos tiempos que el futbolista argentino o el brasileño. Es así no más, a todos nos gustaría que esos tiempos fueran más rápido, pero siento que dependerá mucho lo que pueda hacer el club receptor de Osorio”, sentenció Beausejour.