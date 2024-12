El elenco danés vuelve a jugar este jueves por Europa League, y su DT decidió no arriesgar al seleccionado nacional.

Midtjylland toma drástica decisión con Darío Osorio: "no vale la pena..."

Midtjylland disputa uno de los partidos más importantes de la temporada por la Europa League. Este jueves visita al Porto en el Estadio do Dragao, con el objetivo de afianzarse en la parte alta de la tabla y así soñar con la siguiente fase del torneo.

Sin embargo el cuadro danés tendrá como gran baja al chileno Darío Osorio. El seleccionado nacional se encuentra en los últimos días de su recuperación y el entrenador decidió no arriesgarlo en el encuentro que se disputará en Portugal.

“No estará este jueves. Estamos en un punto en el que la evaluación es que es un riesgo demasiado grande lanzarlo a la batalla (….) no vale la pena arriesgarlo”, aseguró el DT Thomas Thomasberg confirmando su baja.

El estratega recalcó que no quiere perder nuevamente a Darío Osorio. El ex Universidad de Chile sufrió una lesión muscular el pasado 7 de noviembre y desde entonces no ha podido sumar minutos. Lo que ha significado perderse varias fechas del campeonato danes, la Europa League y hasta en Eliminatorias por la Roja.

De esta forma su retorno a las canchas sería ya en 2025. Esto debido a que por calendario se para la liga de Dinamarca. Por lo que el 23 de enero ya volvería a estar disponible también por Europa League en el partido donde visitarán al Ludogorets.

La curiosa postal de Darío Osorio

Pero lo que más ha llamado la atención es la particular postal que subió Osorio a sus redes sociales. El nacido en Hijuelas, celebró su primer año de matrimonio junto a su novia Catalina Díaz. “Feliz aniversario mi vida, te amo hoy y siempre”, recalcó en su Instagram donde publicó varias imágenes de la ceremonia y los días que han compartido desde que llegaron a Europa.

La romántica postal de Darío Osorio

Lo que fue festejado por los hinchas quienes esperan su pronta recuperación y tenerlo lo antes posible para la recta final de la temporada en Europa que ya sería en el primer semestre del 2025.