Daniel Oldrá estuvo en FOX conversando sobre el gran momento que está viviendo Godoy Cruz, que hoy recibe a Colo Colo en la fase 2 de la Copa Libertadores. El DT argentino destacó la solidez en cuanto a lo defensivo, ya que no le han convertido goles este año.

“La clave está en los once que entran. Tratamos de que los delanteros sean los que empiecen a defender cuando no tenemos la pelota. Y después, por supuesto, está pasando un buen momento la estructura defensiva, no solamente Pier (Barrios) y Rasmussen, sino que también, Galdames, Arce, el Negro Leyes”, sostuvo.

Agregó luego el DT del Bodeguero que “creo que la estructura del equipo es lo mejor que tenemos. Ya sabemos lo que queremos y, a partir de ahí, se hace mucho más fácil para los defensores y el arquero”.

Godoy Cruz vive un excelente inicio de año a cargo de Daniel Oldrá, se ubican primeros en el Grupo B de la Primera División de Argentina, cinco victorias, un empate y cero derrotas en seis partidos jugados, es el equipo argentino que más suma puntos con 16 hasta el momento, ha convertido ocho goles y no ha recibido goles.

Sin embargo, Oldrá sabe que su equipo no es perfecto. “Todavía tenemos que mejorar muchísimo. Aparte hemos hecho muchos cambios, entonces la estructura futbolística se resiente”, confesó.

“Hemos venido jugando cada tres o cuatro días y se hace pesado porque, lamentablemente, el fútbol argentino se está jugando miércoles-domingo, miércoles-sábado. Nosotros jugamos el jueves y el domingo tenemos que jugar en Córdoba”, adelantó.

Finalizó indicando que “tratamos de tener la pelota, otras veces tratamos de ser más directos. Pero la intención siempre está y la primera parte que pedimos es defender bien, que nos va a dar el sostén para lo que venga de mitad de cancha para arriba”.

Hernán López Muñoz es la gran duda de Godoy Cruz

“La duda es Hernán (López Muñoz), pero el equipo que está, viene jugando en la mitad es Hernán, Juan (Andrada) y el Indio (Fernández), así que arriba los tres son Tomás (Badaloni), Cejas y Tomás Conechny. Esas son dudas, la única duda que puedo tener es lo que venimos hablando con los doctores por lo de Hernán, nada más, pero después no lo basamos en otras circunstancias”, afirmó en conferencia de prensa en la previa contra Colo Colo el Gato Oldrá.

“Badaloni (Tomás) va de arranque y la idea es que Hernán (López Muñoz) también, pero lo voy a evaluar con los médicos”, finalizó.

Las formaciones para hoy

Godoy Cruz formará con: Franco Petroli; Martín Luciano, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Manuel Guillén; Juan Andrada, Roberto Fernández y Hernán López Muñoz; Juan Bautista Cejas, Tomás Conechny y Tomás Badaloni.

Colo Colo, en condición de visita, partirá con: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Erick Wimberg; Esteban Pavéz, Arturo Vidal y Leonardo Gil; Cristián Zavala, Carlos Palacios y Marcos Bolados.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.