¡Hasta cuando no juega se lleva la atención de las cámaras! Cristiano Ronaldo es tan estrella que no necesita siquiera vestirse de corto para que, tras el duelo amistoso que enfrentó a las selecciones de Portugal y Croacia, las cámaras lo siguieran.

No entró y los lusos cayeron. No fue una buena tarde para la selección portuguesa. Los dirigidos por Roberto Martínez no pudieron darle una alegría a la gente presente en el Estadio Nacional do Jamor.

Los croatas comenzaron poniéndose arriba tempranamente. Fue Luka Modric quien, tras una falta en el área poco inteligente, consiguió poner arriba a su selección desde los doce pasos (8′).

En la segunda mitad, Diogo Jota logró poner la igualdad (48′), pero la ventaja lusa duró poco, pues Ante Budimir puso nuevamente arriba a los balcánicos (56′), poniendo un 2-1 que, a la postre, sería el resultado final.

Saludo merengue

Pero, el triunfo croata no fue lo que más llamó la atención, sino lo que pasó una vez acabado el encuentro. Los jugadores de ambas selecciones se comenzaron a saludar y, entre ellos, se encontraron Luka Modric y Cristiano Ronaldo.

Dos ex madridistas que se saludaron con especial cariño. El croata puso su oreja sobre el pecho de Cristiano, mientras lo abrazaba con un brazo. El portugués, ponía su pera encima de su cabeza, mirando al horizonte. Una bella imagen que dejó a los fanáticos del Real Madrid en llamas.

Cabe recordar que tanto Croacia como Portugal serán parte de la próxima Eurocopa, la que comienza el 14 de junio. Mientras que los balcánicos están en el grupo de la muerte (con España, Italia y Albania), los lusos tienen un camino un poco más abordable (con Turquía, Georgia y República Checa).