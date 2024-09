Ya a estas alturas uno comienza a pensar que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, tiene una relación obsesiva con todo lo que se relacione a Argentina. No sólo en el ámbito deportivo, ahora ya tiene relación con el espectáculo.

Es que pruebas hay de sobra, sobre todo en el último tiempo, donde prefirió, por ejemplo, asistir al sorteo de la UEFA Champions League en vez de ir al funeral del jugador uruguayo Juan Izquierdo. Ahora último, encabezar homenaje a Ángel Di María y hasta bailar con la selección trasandina, en vez de hacer lo propio con Luis Suárez.

Pero ya lo que ocurrió la noche del lunes raya en lo absurdo. Resulta que Domínguez fue invitado de honor por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) para los famosos premios Martín Fierro a lo más destacado de la televisión en ese país.

Más encima, el presidente de Conmebol debió subir al escenario para recibir un galardón por la transmisión que la cadena Telefé realizó de la Final de Copa Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense, que fue el evento más visto del año en la televisión abierta trasandina.

Presidente de Conmebol recibe premio en Argentina

“Debo admitir mi sorpresa porque no lo esperaba. Cuando se comunicaron conmigo para invitarme a esta noche, la primera pregunta que me hice fue: ‘¿Por qué Conmebol está en los Premios Martín Fierro?’. Pensé que me había perdido de algo“, reconoce Domínguez.

En esa línea, el mandamás de Conmebol agrega que “después me explicaron que la final de la Copa Libertadores 2023 fue la mayor vista en la historia de la TV argentina. Y este reconocimiento en realidad es del fútbol, es de quienes viven el fútbol con pasión“.

