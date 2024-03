La Champions League 2023-24 está en etapas definitorias con los cuartos de final a la vuelta de la esquina. Tras el sorteo realizado durante en esta jornada de 15 de marzo, la UEFA oficializó la programación para esta ronda de los ocho mejores.

Los encuentro de ida se disputarán entre el martes 9 y miércoles 10 de abril, mientras que las revanchas se llevarán a cabo entre el martes 16 y miércoles 17 del mismo mes. Todos los partidos se jugarán a las 15:00 horas de Chile.

Cabe mencionar que también quedaron listas las semifinales del torneo. Por un lado del cuadro jugarán Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund y Barceloa vs PSG, mientras que por el otro lo harán Arsenal vs Bayern Munich y Real Madrid vs Manchester City.

Programación de los Cuartos de Final de la Champions:

IDA

Martes 9 de abril 15:00 hora de Chile

Arsenal vs Bayern Munich

Real Madrid vs Manchester City

Miércoles 10 de abril 15:00 hora de Chile

Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund

PSG vs Barcelona

VUELTA

Martes 16 de abril 15:00 hora de Chile

Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid

Barcelona vs PSG

Miércoles 17 de abril 15:00 hora de Chile

Bayern Munich vs Arsenal

Manchester City vs Real Madrid

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2023-24?

La gran final de la UEFA Champions League 2023-24 se jugará el sábado 1 de junio en el Estadio de Wembley de Inglaterra.

